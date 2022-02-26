"Остановим #инфотеррор вместе!": украинцев предупредили о рассылке из вражеского Telegram-канала, замаскированного под аккаунт Зеленского

Об этом сообщил белорусский оппозиционный канал Nexta, передает Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины.



Скриншот сообщения из фейкового канала содержит следующий текст на русском языке: "Мы слагаем оружие! Передайте всем! Это тяжелое, но коллективное решение!



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Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опроверг сообщения о капитуляции.



"Внимание! Белорусский канал Nexta сообщает: пользователям в Telegram массово рассылают сообщения с вражеского аккаунта, который имеет созвучное название с официальным Telegram-каналом Президента Украины. Подчеркиваем! Официальная страница в Telegram Владимира Зеленского только одна, и она ведется на государственном языке. https:/ /t.me/V_Zelenskiy_official", - разъяснил Центр при СНБОУ.

Напомним, ранее в Сумах опровергли фейк о сдаче города врагу.

СБУ предупредила о фейке , где якобы служба требует перейти по ссылке и пройти проверку.