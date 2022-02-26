"Остановим #инфотеррор вместе!": украинцев предупредили о рассылке из вражеского Telegram-канала, замаскированного под аккаунт Зеленского
Пользователям Telegram массово рассылают сообщения о якобы капитуляции Украины из канала, замаскированного под аккаунт президента Владимира Зеленского
Об этом сообщил белорусский оппозиционный канал Nexta, передает Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины.
Скриншот сообщения из фейкового канала содержит следующий текст на русском языке: "Мы слагаем оружие! Передайте всем! Это тяжелое, но коллективное решение!
Читайте также. Информационный терроризм: в СНБО назвали Telegram-каналы, распространяющие российскую пропаганду
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опроверг сообщения о капитуляции.
"Внимание! Белорусский канал Nexta сообщает: пользователям в Telegram массово рассылают сообщения с вражеского аккаунта, который имеет созвучное название с официальным Telegram-каналом Президента Украины. Подчеркиваем! Официальная страница в Telegram Владимира Зеленского только одна, и она ведется на государственном языке. https:/ /t.me/V_Zelenskiy_official", - разъяснил Центр при СНБОУ.
- Напомним, ранее в Сумах опровергли фейк о сдаче города врагу.
- СБУ предупредила о фейке , где якобы служба требует перейти по ссылке и пройти проверку.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное