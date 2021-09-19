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Остановился Одесский припортовый завод

19 сентября, 2021 воскресенье
07:55
Экономика

Одесский припортовый завод вынужден снова остановить свою работу

Об этом в ночь с 18 на 19 сентября 201 года заявил первый заместитель директора предприятия Николай Крысенок, рассказывает Еспресо.TV .

"Тот факт, что" окно возможностей "для стабилизации завода закрылось. Каждая новая власть делает одинаковые ошибки, пытаясь выдавить из завода все, что возможно", - написал он у себя на фейсбуке.

Крысенок утверждает, что сейчас техническое состояние завода является худшим за последние годы.

"Но надеюсь, что теперь, когда не из чего греть руки, которые ничего не брали, есть шанс провести приватизацию", - отметил первый заместитель директора ОПЗ.

Справка

ПАО "Одесский припортовый завод" выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Украинскому государству в лице Фонда госимущества принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% - ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физическим лицам - 0,4312%.


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