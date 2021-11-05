Остановилось сердце ветерана АТО Юрия Досяка, который прошел Иловайск и был в российском плену
В результате двусторонней пневмонии остановилось сердце добровольца батальона "Донбасс" Юрия Досяка
Об этом сообщил в Facebook военнослужащий Нацгвардии и ветеран ООС Андрей Кулиш (Харитин Старский).
"Сегодня с утра нас покинул друг "Добрый", Юрий Досяк... Внезапная остановка сердца", - написал нацгвардеец.
Юрий Досяк был одним из первых добровольцев батальона "Донбасс", прошел Иловайск, после чего попал в плен, в котором пробыл 119 дней. После возвращения помогал побратимам реабилитироваться после войны.
Причиной смерти послужила двусторонняя пневмония от осложнений COVID-19. Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий сообщил, что Юрий Досяк неделю пролежал в медицинской коме и был под аппаратом ИВЛ.
- Как сообщалось, за прошедшие сутки, 4 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня на Донбассе, четыре из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
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