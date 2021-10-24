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Остановилась ТЭС в Славянске

24 октября, 2021 воскресенье
11:07
Экономика Славянская ТЭС

Славянская ТЭС, принадлежащая компании "Донбассэнерго", остановила работу из-за отсутствия топлива

Об этом сообщает Еспресо.TV .

По состоянию на 11:06 воскресенья, 24 октября 2021 года, оба блока Славянской станции не действуют, о чем свидетельствуют постоянно обновляемые данные от Укрэнерго.

Желтым цветом в таблице обозначена "аварийная заявка, невозможность работы по причине отсутствия топлива"


Как отмечает местный сайт 6262.com.ua, блоки остановлены вчера, 23 октября.

  • Неделю назад в Кабмине заявили о недостаточном для отопительного периода количестве топлива на складах тепловых электростанций.



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Славянск
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