"Останавливайте врага повсюду, где видите": Зеленский обратился к украинцам по поводу сопротивления оккупантам и призвал протестующих в РФ продолжать борьбу

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Останавливайте врага повсюду. Везде, где видите. Судьба Украины зависит только от нас, от украинцев. Никто другой, кроме нас, не будет руководить нашей жизнью. Мы на своей земле. За нами правда. Уничтожить наш характер не получится, ракеты и калибр беспомощны против нашей свободы. России все равно придется рано или поздно говорить с нами, говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. Чем быстрее разговор начнется, тем меньше будут потери самой России", - сказал президент в обращении.



Зеленский призвал также заботиться о родных, людях вокруг и помогать им с продуктами, найти укрытие, когда действует воздушная тревога, помогать с доступом к проверенной официальной информации.



Глава государства также подчеркнул, что россияне продолжили ракетные удары по Украине, в том числе и гражданским, и военным объектам. И цель такой атаки, отмечает Зеленский, это давление на гражданских людей и общество в целом.



"Наши ребята - все защитники Украины не дали врагу реализовать оперативный замысел вторжения в первый день. Украинцы демонстрируют настоящий героизм. В большинстве направлений врага остановили. Идут бои. Поэтому атака России продолжается из расчета, что наши силы будут утомлены. Но мы не уставшие", - подчеркнул президент.



Он добавил, что "мощнейшие силы мира наблюдают издалека", и вряд ли Россию убедили введенные против нее санкции. Зеленский также отметил, что нынешние события напоминают нападение на столицу 1941 года. Об этом он сказал и в своем обращении к россиянам.



"Уважаемые граждане Российской Федерации. Как я уже сказал, сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киева. Это все напоминает 1941 год. Всем гражданам РФ, которые выходят на протесты, хотим сказать – мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали, и это значит, что вы начинаете нам верить. Сражайтесь за нас, боритесь против войны", - сказал Зеленский.





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