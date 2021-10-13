Останавливали со стрельбой: на Киевщине вооруженный вилами мужчина напал на полицейских

Об этом сообщает в Facebook Нацполиция в Киевской области.



Инцидент произошел в понедельник, 11 октября. Около 18:00 правоохранителям поступило сообщение о краже инструментов. На вызов прибыли патрульные полицейские Калиновского отдела.



На месте происшествия находились 63-летний отец и его 28-летний сын - оба были навеселе. После появления полицейских, мужчины начали высказываться нецензурной бранью, хватать правоохранителей за форменную одежду и провоцировать в драку.



28-летний мужчина, схватив вилы, бросился на полицейских. На требование прекратить противоправные действия мужчина не реагировал, из-за чего правоохранителям пришлось осуществить предупредительный выстрел вверх.



По факту инцидента открыто производство по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.