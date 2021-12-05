Осталось уговорить Джошуа: Промоутер рассказал, когда может состояться супербой Фьюри с Усиком

Об этом он рассказал в интервью YouTube каналу The Rich Eisen Show.

По словам Боба Арума, поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри может состояться в марте 2022 года в Саудовской Аравии при условии, что другой британец - Энтони Джошуа - откажется от немедленного реванша с украинцем.

"Мы пытаемся договориться, чтобы Джошуа отошел в сторону, чтобы Тайсон мог сразиться с Усиком за все четыре пояса. Мы говорим о проведении боя в Саудовской Аравии, которая хочет организовать его в марте. Надеюсь, все сложится", - сказал Арум.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Весной 2022 года был запланирован реванш между Усиком и Джошуа, который был предусмотрен контрактом на первый бой.

Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).