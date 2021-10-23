"Осталось только штрафовать за то, что ты в маске". Как белорусы реагируют на отмененный Лукашенко масочного режима

Об этом утверждает минская газета Салидарнасць , которая сегодня, 23 октября 20212 года, опубликовала фоторепортаж на эту тему, передает Еспресо.TV .



Как отмечает издание - ни на улицах, ни в транспорте, ни в магазинах - люди масок не снимают. Более того, ответственные за посетителей или пассажиров работники и в дальнейшем требуют от них соблюдать это правило.















Что же касается реакции жители Беларуси на якобы необязательность ношение масок, то в связи с этим издание приводит часть разговора между жителями Минска - матерью и ее взрослым сыном:



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"-Не понимаю я этого, - негромко жалуется молодому человеку седая женщина, - когда все вроде бы не страшно, врачи справляются:" Наденьте маски ". Когда, наоборот, больных класть некуда:" Снимите "... Осталось только начать штрафовать за то , что ты в маске, а не без нее!



- Мама, сплюнь три раза, - живо реагирует юноша. - Не подсказывай - ты же видишь, с какой скоростью принимаются глупые идеи ".

Напомним, за день до отмены обязательного ношения масок в Минске и других городах, 19 октября соответствующую идею подал самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко.