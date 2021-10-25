"Осталось определить сумму компенсации": Зеркаль о судах за захваченные Россией месторождения и вышки
Советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль заявила, что в судах за захваченные Россией украинские вышки и месторождения Украина уже победила и осталось только определить суммы компенсации
Об этом Зеркаль сказала в интервью"Радио Свобода" .
"Украина в лице" Нафтогаза "уже выиграла по сути эти суды. Осталось только определение суммы компенсации. Но учитывая COVID-19, к сожалению, все слушания перенесены более чем на год. И поэтому откладывается и финальное решение", - сказала Зеркаль.
Советник министра энергетики подчеркнула, что все эти вышки сейчас работают под контролем оккупационной администрации Крыма.
Напомним, ранее Госпогранслужба Украины показала, как Россия под прикрытием военных кораблей добывает украинский газ из Одесского месторождения.
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