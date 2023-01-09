Осталось 2 дня, чтобы приобрести футболки с подписями Залужного и Буданова и встречи с известными украинцами на аукционе Пласта

Пластовский аукцион встреч проходит уже в третий раз. Если раньше собирали на создание новых ячеек на Юге и Востоке, сейчас у всех украинцев цель одна – победа! Десятки известных культурных политических деятелей объединились, чтобы помочь пластовцам-защитникам приблизить победу.

Украинские звезды предлагают победителям аукциона уникальные встречи. Режиссер фильма "Мои мысли тихие" Антонио Лукич организует экскурсию по местам съемки, Роман Винтонов (Майкл Щур) приглашает на совместный поход на стрельбище, а судья “МастерШефа” Оля Мартыновская приедет в гости к победителю и приготовит завтрак. Также среди лотов — особые предметы: вышиванка от бренда "Этнодом", как у голливудской актрисы Кэтрин Винник , футболки с подписями Валерия Залужного и Кирилла Буданова .

Аукцион стартовал 19 декабря на официальных страницах Пласта в социальных сетях фейсбук и инстаграм . Чтобы принять участие, нужно указать ставку в комментариях, соблюдая правила аукциона. Ставки принимаются до 23:59 10 января.

С 24 февраля более 530 пластовцев оставили работу с детьми и встали на защиту Украины. Сообщество Пласт делает все, чтобы сохранить их жизни. Поэтому средства, собранные на аукционе, будут направлены на закупку тепловизоров для пластовцев и пластовок на передовой.

Справка:

Пласт – украинский скаутинг, крупнейшая молодежная организация Украины. Уже 110 лет Пласт воспитывает сознательных, ответственных граждан и лидеров украинского общества. Каждый год пластовцы-волонтеры вкладывают более 668 000 часов в воспитание детей и ежегодно проводят более двух сотен пластовских лагерей по всей Украине. С 24 февраля Пласт с поддержкой благотворителей оказал помощь военным и гражданским на сумму более 800 миллионов гривен.

Пластовский аукцион встреч — ежегодная акция, организуемая для сбора средств на различные нужды. В рамках мероприятия пластовцы предлагают лоты – ценные предметы или встречи с известными украинцами. Участником может стать любой желающий, выполнив правила аукциона.