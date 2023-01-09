Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Новости Осталось 2 дня, чтобы приобрести футболки с подписями Залужного и Буданова и встречи с известными украинцами на аукционе Пласта
Пресс-релиз

Осталось 2 дня, чтобы приобрести футболки с подписями Залужного и Буданова и встречи с известными украинцами на аукционе Пласта

9 января, 2023 понедельник
12:31
Новости

Более 40 украинских звезд присоединились к пластовскому аукциону встреч: Святослав Вакарчук, Макс Кидрук, Оксана Муха, Оля Мартыновская, Ирэна Карпа и другие. Эксклюзивные лоты – футболки, подписанные Валерием Залужным и Кириллом Будановым. Цель аукциона – собрать миллион на тепловизоры для пластунов и пластунок на передовой

Пластовский аукцион встреч проходит уже в третий раз. Если раньше собирали на создание новых ячеек на Юге и Востоке, сейчас у всех украинцев цель одна – победа! Десятки известных культурных политических деятелей объединились, чтобы помочь пластовцам-защитникам приблизить победу.

Украинские звезды предлагают победителям аукциона уникальные встречи. Режиссер фильма "Мои мысли тихие" Антонио Лукич организует экскурсию по местам съемки, Роман Винтонов (Майкл Щур) приглашает на совместный поход на стрельбище, а судья “МастерШефа” Оля Мартыновская приедет в гости к победителю и приготовит завтрак. Также среди лотов — особые предметы: вышиванка от бренда "Этнодом", как у голливудской актрисы Кэтрин Винник , футболки с подписями Валерия Залужного и Кирилла Буданова .

Аукцион стартовал 19 декабря на официальных страницах Пласта в социальных сетях фейсбук и инстаграм . Чтобы принять участие, нужно указать ставку в комментариях, соблюдая правила аукциона. Ставки принимаются до 23:59 10 января.

С 24 февраля более 530 пластовцев оставили работу с детьми и встали на защиту Украины. Сообщество Пласт делает все, чтобы сохранить их жизни. Поэтому средства, собранные на аукционе, будут направлены на закупку тепловизоров для пластовцев и пластовок на передовой.

Справка:

Пласт – украинский скаутинг, крупнейшая молодежная организация Украины. Уже 110 лет Пласт воспитывает сознательных, ответственных граждан и лидеров украинского общества. Каждый год пластовцы-волонтеры вкладывают более 668 000 часов в воспитание детей и ежегодно проводят более двух сотен пластовских лагерей по всей Украине. С 24 февраля Пласт с поддержкой благотворителей оказал помощь военным и гражданским на сумму более 800 миллионов гривен.

Пластовский аукцион встреч — ежегодная акция, организуемая для сбора средств на различные нужды. В рамках мероприятия пластовцы предлагают лоты – ценные предметы или встречи с известными украинцами. Участником может стать любой желающий, выполнив правила аукциона.

Читайте также:
Євген Пригожин
9 января, 2023 понедельник
В ISW сказали, что стоит за заявлениями Пригожина о "сети подземных городов" вокруг Бахмута
Михайло Подоляк
8 января, 2023 воскресенье
Официально предлагаем Грузии передать нам Саакашвили, - Подоляк
путін
7 января, 2023 суббота
"Собрали в полночь слушать речь Путина": Тяжело раненый в Макеевке рассказал, как там погибли мобилизованные из Саратова
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.01
    Покупка 40.01
    Продажа 40.76
  • EUR
    Покупка 41.52
    Продажа 42.63
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
9 января
13:33
Николай Патрушев
Секретарь совбеза Патрушев заявил, что Россия в Украине воюет против НАТО
13:24
Эксклюзив
Враг практически дошел до центра Соледара, но был выбит ВСУ, - военный эксперт Свитан
13:23
За минувшие сутки в результате действий российских военных погибли два человека и еще 10 ранены
13:12
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский побывал в Соледаре и рассказал об отраженной попытке штурма города
13:08
Ночью армия РФ атаковала предприятие критической инфраструктуры в Херсоне, разрушена электроподстанция
13:01
Эксклюзив
Намесник Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП) Павел (Лебедь)
Как только наместнику Лавры Павлу ограничат свободу, начнутся разговоры об обмене на пленных, - полит-эксперт Антонюк
12:38
Обновлено
Военные РФ утром ударили ракетой по Шевченково на Харьковщине, две женщины погибли
12:19
Хельга Шмид
Генсек ОБСЕ заявила, что для РФ "есть смысл оставаться членом организации"
12:17
Роналду в дебютном матче в Саудовской Аравии сыграет против Месси
12:03
OPINION
Война в Украине глобальна по результатам
12:00
Каким будет конец войны, техника допроса и как успех зависит от вскрытия – 5 книг, где правда на виду
11:44
В Украине из-за снижения температуры возросло потребление электроэнергии, возможно отключение света, - Укрэнерго
11:40
"Время работает против нас": Усик получил от Фьюри требования относительно боя
11:40
Эксклюзив
Общий личный состав российских войск на территории Беларуси сейчас около 12 тысяч человек, - журналист беларусской службы Радио Свобода Калиновский
11:34
Полковника росгвардии Науменко будут судить за жестокое обращение с украинскими военнопленными в Херсоне
11:06
Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" в аварийном состоянии: в РФ не могут найти крайнего
10:59
Украинские теннисисты победно стартовали на Australian Open
10:53
Утром возле порта над Николаевщиной сбили вражеский беспилотник
10:14
Эксклюзив
Враг пытается обеспечить обход Бахмута, который держит фронтальные атаки, - Згурец
10:09
Зинедин Зидан
Во Франции возник скандал из-за пренебрежительного выражения президента футбольной федерации о Зидане
10:06
OPINION
"Особенную стать" московитов не беспокоят бессмысленные смерти
10:05
Половина квартиры в Киеве, 5 земельных участков и счет на $147 тыс: СБУ арестовала имущество министра времен Януковича Табачника
10:05
Вражеские войска утром обстреляли одну из громад Сумщины
09:50
Херсонщина 77 раз попала под обстрелы врага, трое мирных жителей получили ранения
09:36
Британская разведка выяснила, где РФ прячет современные Су-57, которые использует для ударов по Украине
09:23
Инфографика
евро
Курс валют в Украине на 9 января: евро снова упал в цене
09:08
Эксклюзив
ВСУ прижимают врага на Луганском направлении, - глава ВА Северодонецкого района Власенко
09:04
гривна
В Луганской области оккупанты забирают терминалы из магазинов и пытаются изъять из обращения гривни, - ОВА
09:00
В Германии планируют ужесточить правила владения оружием
08:47
Эксклюзив
На Бахмутском направлении враг пытается количеством продавить позиции ВСУ, - командир роты батальона "Свобода" Нацгвардии
08:24
В Бахмутском районе в результате действий российской армии погибли два мирных жителя
08:16
Эксклюзив
Герои Украины. Анна с позывным Гайка – эвакуирует раненых из самых тяжелых участков фронта
08:05
В ходе военных учений 28 китайских самолетов влетели в зону ПВО Тайваня, в стране осудили такие действия
08:03
OPINION
Перелома в западной помощи Украине не произошло
07:54
Инфографика
За сутки Россия потеряла на войне в Украине 590 оккупантов, 11 танков и 3 вертолета
07:54
В ISW сказали, что стоит за заявлениями Пригожина о "сети подземных городов" вокруг Бахмута
07:43
Оккупанты ударили по Никопольщине по меньшей мере десятью снарядами
07:20
Китай отправил в космос три новых спутника для проверки технологий на орбите
07:07
РФ перебрасывает в Беларусь технику и оружие, снятое с долговременного хранения, - Генштаб
06:23
ISW: Российское минобороны раскритиковали за фейковую "операцию возмездия" в Краматорске
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV