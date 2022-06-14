Осталось 10 км: ВСУ вплотную приблизились к Изюму, - Ukraine Battle Map
Украинские военные в Харьковской области освободили от оккупации еще одно село и приблизились к Изюму. Речь идет о селе Придонецкое Изюмского района
Об этом сообщил OSINT-аналитик Ukraine Battle Map (OSINT – разведка на основе открытых данных).
"Украинские войска расположены в большом лесу к западу от Изюма и находятся в 10 км от центра Изюма", – говорится в сообщении.
- Напомним, 13 июня ВСУ на Изюмском направлении сбили российский вертолет Ка-52.
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