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Осталась только "мертвая" вражеская техника: ВСУ показали освобожденное село на Херсонщине

11 июля, 2022 понедельник
09:47
война с Россией

ВСУ показали освобожденное село Ивановка в Херсонской области, где в память от оккупантов осталась только "мертвая" техника

Видео опубликовала 60-я отдельная пехотная бригада.

"Благодаря слаженной работе военнослужащим 60 опбр удалось взять под контроль очередной населенный пункт. От российских оккупантов в Ивановке остались только страшные воспоминания и "мертвая" военная техника", - идется в сообщении.

Сейчас украинские военные налаживают коммуникацию с местными жителями и помогают им при необходимости.

  • Как сообщают в Генштабе ВСУ, оккупанты готовятся к активизации боевых действий на Краматорском и Бахмутском направлениях.

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военные силы Украины
Херсонщина
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