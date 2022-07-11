Осталась только "мертвая" вражеская техника: ВСУ показали освобожденное село на Херсонщине
ВСУ показали освобожденное село Ивановка в Херсонской области, где в память от оккупантов осталась только "мертвая" техника
Видео опубликовала 60-я отдельная пехотная бригада.
"Благодаря слаженной работе военнослужащим 60 опбр удалось взять под контроль очередной населенный пункт. От российских оккупантов в Ивановке остались только страшные воспоминания и "мертвая" военная техника", - идется в сообщении.
Сейчас украинские военные налаживают коммуникацию с местными жителями и помогают им при необходимости.
- Как сообщают в Генштабе ВСУ, оккупанты готовятся к активизации боевых действий на Краматорском и Бахмутском направлениях.
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