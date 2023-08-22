Остается научно недоказанной: Минздрав развенчал мифы о магнитотерапии
Магнитотерапия, предполагающая применение в лечении слабого статического магнитного поля, остается научно недоказанной
Об этом объяснило Министерство здравоохранения.
В Минздраве отметили, что метод статической магнитотерапии остается научно недоказанным, особенно для облегчения боли, являющейся самой распространенной причиной ее применения. Исследования статических магнитов показывают их неэффективность при хронических болях, остеоартрите и ревматоидном артрите. Такие данные еще в 2022 году обнародовал National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH).
Национальный научный фонд США еще в 2002 году он признал магнитную терапию "псевдонаучной", а в штатах продажи подобных магнитных устройств приравнивают к шарлатанству.
В Минздраве отметили, что некоторые "эксперты" могут убеждать, что этот метод "уменьшает интенсивность боли; останавливает прогрессирование воспалительных процессов; оказывает успокаивающее действие на центральную нервную систему; укрепляет стенки кровеносных сосудов; разрушает жировые отложения; выводит из организма шлаки, токсины и лишнюю жидкость и т.п.". В то же время, министерство предупреждает: если вам предлагают магнитотерапию вместо доказательной реабилитации и обещают быстрое и простое восстановление, имейте в виду, что этот неэффективный аппаратный метод никогда не заменит активную реабилитацию, гарантированную государством.
В организме человека железо в крови связано с гемоглобином и не является ферромагнитным (это постоянный вид магнетизма, например, держащий магниты на холодильнике), заявляют ученые. Объясняя, почему ученые не согласны со свойствами, которыми наделяют этот метод некоторые медики, Минздрав утверждает, что будь кровь такой, то любая процедура вроде магнитно-резонансной томографии представляла бы угрозу для здоровья и жизни.
Фото: gettyimages
Но от этих методов следует отличать лечение электромагнитными полями, которое используется в современной доказательной медицине, например транскраниальную магнитную стимуляцию, добавили в Минздраве.
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