Об этом сообщает Общественное.

Одесский городской совет не смог принять решение о демонтаже и переносе памятника российской императрице "Учредителям Одессы" в Одесский историко-краеведческий музей.

За проголосовало 17 депутатов, то есть 44% от присутствующих. Всего в сессионном зале присутствовало только 54% депутатов.

Памятник планировалось не просто демонтировать с площади города, а перенести его в Одесский историко-краеведческий музей

Российская императрица Екатерина II вела активную антиукраинскую политику. Она имела целью лишение Украины государственности, обращение в рабство, ассимиляцию и, наконец, уничтожение украинского этноса. Императрица ликвидировала Запорожскую Сечь и ввела крепостное право в Левобережной Украине. Екатерина ликвидировала украинские учебно-культурные заведения и отстранила от власти украиноязычных чиновников.

Среди деяний Екатерины ІІ – запрет печатать буквари и церковные книги на украинском языке, сожжение библиотеки Киево-Могилянской академии, которая собиралась более 150 лет и была одной из богатейших библиотек Восточной Европы.

Российская правительница выселяла из Крыма крымских татар, а из Украины – украинцев. На обжитые ими места переселяла московитов. В 1795 году Катерина приложила руку к ликвидации украинской государственности.