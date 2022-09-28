Остается на площади. Одесские депутаты провалили голосование за демонтаж памятника Екатерине II
Почти половина депутатского состава Одесского горсовета не была на текущем заседании
Об этом сообщает Общественное.
Одесский городской совет не смог принять решение о демонтаже и переносе памятника российской императрице "Учредителям Одессы" в Одесский историко-краеведческий музей.
За проголосовало 17 депутатов, то есть 44% от присутствующих. Всего в сессионном зале присутствовало только 54% депутатов.
Памятник планировалось не просто демонтировать с площади города, а перенести его в Одесский историко-краеведческий музей
Российская императрица Екатерина II вела активную антиукраинскую политику. Она имела целью лишение Украины государственности, обращение в рабство, ассимиляцию и, наконец, уничтожение украинского этноса. Императрица ликвидировала Запорожскую Сечь и ввела крепостное право в Левобережной Украине. Екатерина ликвидировала украинские учебно-культурные заведения и отстранила от власти украиноязычных чиновников.
Среди деяний Екатерины ІІ – запрет печатать буквари и церковные книги на украинском языке, сожжение библиотеки Киево-Могилянской академии, которая собиралась более 150 лет и была одной из богатейших библиотек Восточной Европы.
Российская правительница выселяла из Крыма крымских татар, а из Украины – украинцев. На обжитые ими места переселяла московитов. В 1795 году Катерина приложила руку к ликвидации украинской государственности.
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