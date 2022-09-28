English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная Таблоид Остается на площади. Одесские депутаты провалили голосование за демонтаж памятника Екатерине II

Остается на площади. Одесские депутаты провалили голосование за демонтаж памятника Екатерине II

28 сентября, 2022 среда
15:46
Таблоид

Почти половина депутатского состава Одесского горсовета не была на текущем заседании

Об этом сообщает Общественное.

Одесский городской совет не смог принять решение о демонтаже и переносе памятника российской императрице "Учредителям Одессы" в Одесский историко-краеведческий музей.

За проголосовало 17 депутатов, то есть 44% от присутствующих. Всего в сессионном зале присутствовало только 54% депутатов.

Памятник планировалось не просто демонтировать с площади города, а перенести его в Одесский историко-краеведческий музей

Российская императрица Екатерина II вела активную антиукраинскую политику. Она имела целью лишение Украины государственности, обращение в рабство, ассимиляцию и, наконец, уничтожение украинского этноса. Императрица ликвидировала Запорожскую Сечь и ввела крепостное право в Левобережной Украине. Екатерина ликвидировала украинские учебно-культурные заведения и отстранила от власти украиноязычных чиновников.

Среди деяний Екатерины ІІ – запрет печатать буквари и церковные книги на украинском языке, сожжение библиотеки Киево-Могилянской академии, которая собиралась более 150 лет и была одной из богатейших библиотек Восточной Европы.

Российская правительница выселяла из Крыма крымских татар, а из Украины – украинцев. На обжитые ими места переселяла московитов. В 1795 году Катерина приложила руку к ликвидации украинской государственности.

Новости
Культура
Одесса
Читайте также:
Роквелл B-1 Лансер
27 сентября, 2022 вторник
США могут без использования ядерного оружия уничтожить армию РФ одним мощным ударом, - авиатор Хазан
27 сентября, 2022 вторник
В Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной на новых условиях
Іранські дрони, БПЛА
27 сентября, 2022 вторник
На территории Украины есть иранцы, контролирующие использование оккупантами дронов-камикадзе, - Згурец
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.85
    Покупка 40.85
    Продажа 41.77
  • EUR
    Покупка 39.04
    Продажа 40.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
28 сентября
16:48
В Германии предположили, что трубы "Северных потоков" уничтожены навсегда, - СМИ
16:44
Эксклюзив
На поле боя разрушатся все российские химеры по расширению территории РФ, - эксперт по международной безопасности Ежак
16:32
В течение года украинцы оформили 10 млн. электронных больничных
16:26
Россияне на временно оккупированных территориях грабят медучреждения и оказывают давление на медиков и их семьи, - глава НСЗУ Гусь
16:18
Подоляк
Путин будет воевать силами пожилых людей и офисного планктона, - Подоляк
16:18
В Португалии из-за энергетического кризиса будут выключать рождественское освещение
16:00
Местные гауляйтеры после псевдореферендумов просят Путина присоединить регионы Украины к составу РФ
15:51
Зеленский Эрдоган
Псевдореферендумы, демилитаризация ЗАЭС, переговоры с РФ: Зеленский провел разговор с Эрдоганом
15:50
Бутусов
Контрнаступление ВСУ: Россияне в Лимане попали в оперативное окружение
15:47
В Одесской ОВА оценили шансы России захватить город
15:43
Посол Германии об отключении украинских телеканалов и единственных новостях: люди должны иметь альтернативные источники информации
15:42
Эксклюзив
Из Крыма увеличивается поток вражеской техники для усиления группировки на правом берегу Днепра, - советник городского головы Херсона
15:37
коронавирус
В России у летучих мышей нашли новый штамм коронавируса
15:35
СБУ объявила подозрения 16 организаторам псевдореферендумов на временно оккупированных Донбассе, Херсоне и Запорожье
15:25
Госдума соберется на внеочередное заседание по "присоединению" к РФ оккупированных территорий Украины 3 октября
15:18
Эксклюзив
Херсонцы подавлены фейковыми результатами "референдума" и ждут освобождения, - заместитель председателя райсовета Трошин
15:11
Константин Москалец
Константин Москалец: Строгое искусство дауншифтинга
15:10
Арсений Яценюк
Запад должен рассматривать вопрос размещения войск на территории Украины, - Арсений Яценюк
14:54
Генерал Ходжес спрогнозировал, когда ВСУ отбросят РФ на позиции 23 февраля и войдут в Крым
14:54
Взрывы на газопроводах Nord stream: В Кремле заявили, что ни они, ни Европа не заинтересованы в ситуации
14:39
Эксклюзив
Путин
Путин мобилизацией запустил обратный отсчет своего пребывания у власти, - политолог Магда
14:36
Россия обстреляла приграничье Черниговщины: 77 взрывов
14:35
Танцовщик из Херсона Полунин посвятил убитым военным РФ выступление в Узбекистане: ему отказались платить
14:24
Газпром пригрозил Нафтогазу санкциями за арбитраж, Витренко ответил
14:22
Эксклюзив
Хочу предостеречь родственников пленных от напрасных ожиданий, потому что точно никто ничего не знает, - мама разведчика полка "Азов" Самойленко
14:21
"Реал" пожертвовал 1 млн евро в помощь Украине
14:18
Верховная Рада
В Раде сказали, стоит ли ожидать повышения "минималки" в следующем году
14:15
Ядерные угрозы Путина нужно воспринимать серьезно, а не как блеф, - Меркель
14:08
Эксклюзив
Мобилизация не поможет Путину. ВСУ имеют лучшее тыловое обеспечение, чем российская армия, - военный эксперт Мусиенко
14:08
В Харьковской области поймали подполковника в отставке, который работал на карательную полицию врага
14:05
посольство США в России
США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию
14:01
Украинские военные ударили по командному пункту россиян: уничтожены 12 оккупантов, - офицер ВСУ Штефан
13:53
Ночные обстрелы Николаева: повреждены 56 домов и объекты инфраструктуры
13:52
Алар Карис
"Нам в течение десятилетий придется жить с военной угрозой РФ", – президент Эстонии
13:49
В Кремле рассказали, сколько планируют продолжать "спецоперацию" в Украине
13:40
Эксклюзив
Трегубов
Мобилизация в РФ может сыграть и в пользу Украины, – офицер ВСУ Трегубов
13:37
В Украине объявили желтый уровень опасности из-за погодных условий
13:11
В Запорожье россияне за сутки разрушили 20 гражданских объектов
13:09
Крымский коллаборант Аксенов вручил херсонскому предателю Стремоусову паспорт гражданина РФ
13:04
Железнодорожное сообщение вернули 45 населенным пунктам на освобожденной Харьковщине
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV