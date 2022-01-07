"Остаемся с Украиной": Столтенберг после министерской встречи НАТО заявил, что дипломатия в диалоге с РФ может "потерпеть поражение"

Об этом Столтенберг сказал после встречи глав МИД стран НАТО, передает Радио Свобода .



"НАТО присоединится к диалогу по сути, но мы также должны быть готовы к тому, что дипломатия потерпит поражение. Поэтому сегодня министры подчеркнули, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь значительные последствия и будет дорого стоить России. Союзники остаются вместе с Украиной, мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность и оказываем полную политическую и практическую поддержку", - сказал Столтенберг.



В то же время генсек НАТО подчеркнул, что Альянс открыт к диалогу с РФ.



"Мы всегда готовы выслушать, что беспокоит Россию, и НАТО прилагает все усилия, чтобы найти политический путь вперед. Но для того, чтобы диалог был значим, нужно думать и о том, что беспокоит страны-члены НАТО относительно того, что делает Россия. Также это должно происходить в консультациях с Украиной", – сказал Столтенберг.



Кроме того, глава Альянса заявил о единстве стран-членов и готовности к коллективной обороне.



"Союзники отметили, что всегда будут делать необходимые шаги, чтобы защищать и оборонять наши нации и организовывать коллективную оборону, если потребуется. Сегодняшняя встреча снова показала единство стран-членов НАТО. Мы также говорим о том, что Северная Америка и Европа должны быть вместе, чтобы консультироваться по безопасности, защищать наши народы и ценности", - сказал Столтенберг.