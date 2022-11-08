Особый день для Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси, которая смогла стать первой женщиной-спикером Палаты представителей, должна будет решить, останется ли она во главе демократов в нижней палате конгресса (возможно, опять в роли лидера меньшинства) или покинет политическую сцену.

Пелоси, которую The Washington Post называет самым сильным американским оратором за последние 100 лет, накануне совершила три исторических визита. Это были поездка в Киев в разгар войны, визит солидарности на Тайвань и посещение Еревана. И каждый раз Пелоси говорила о поддержке демократий перед угрозой наступления диктатур. Это ее определение из статьи в The Washington Post может стать определением того непростого периода, который предстоит пережить человечеству - периода многолетней конфронтации демократий и диктатур, периода войн, кризисов и эпидемий.

Но наблюдатели в США расценивали эти поездки Пелоси как прощание с большой политикой. Теперь они не уверены. После нападения на супруга Ненси Пелоси может не захотеть демонстрировать, что угрозы безумного фанатика заставляют ее отказываться от борьбы. Но, с другой стороны, не захочет ли 82-летняя "икона" американского либерализма проводить с супругом больше времени в период его "долгого выздоровления"?

Ответы на эти вопросы мы узнаем уже очень скоро. Очевидно одно - фигура масштаба Пелоси и ее несокрушимой убежденности в ценностях появится в американской политике еще не скоро.