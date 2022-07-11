Особых проблем не должно быть в этот отопительный сезон, - эксперт по энергетике Белявский

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



Эксперт по энергетике отметил, что по его наблюдениям в Украине не должно быть проблем в этот отопительный сезон.



"Предлагаю пройтись по четырем основным категориям, чтобы легче было систематизировать всю информацию. Первое – ресурсы, к которым относятся уголь, природный газ, нефть, мазут, торф и ядерное топливо для атомных электростанций. По ядерному топливу для атомных электростанций 50%, если не больше мощностей используется ядерное топливо американского производства, поэтому здесь проблем быть не должно.Что касается угля, то собственной добычи достаточно для того, чтобы выйти на 1 октября с запасами в 2 млн тонн, это тот критический минимум, который необходим для работы тепловой генерации. По газу, по моим расчетам, в газовых хранилищах Украины должно храниться не менее 15,5 млрд куб. м.природного газа. Этот объем просчитан от газового объема прошлого года на начало отопительного сезона минус 30%, и есть процент падения потребления. То есть 15,5 млрд кубических метров голубого топлива должно быть, с учетом возможной остановки транспортной работы российского газа для европейских потребителей. Соответственно, возможно уменьшение давления, поэтому эти технологические задачи нужно будет решать путем дополнительной поставки газа в саму систему трубопроводов. Торф и нефть, здесь объемы минимальны", - пояснил эксперт по энергетике.



Максим Белявский отметил инфраструктуру как следующую категорию, по которой планирование и нормативное обеспечение, реализация инвестиционных программ, программа всех видов ремонтов – все сделано.



"Операторы газораспределительных и газотранспортных инфраструктур, южных хранилищ газа, энергораспределительной системы передач, то есть коллективы всех этих перечисленных предприятий – герои энергетического фронта, они делают все возможное и невозможное, чтобы сейчас уменьшить количество отключенных абонентов. По газу примерно 100-110 тысяч абонентов остаются без подключения к газораспределительной структуре. По электроэнергии значительно больше, более 500 тысяч абонентов без подключения в результате обстрелов и боевых действий. Поэтому по инфраструктуре проблем не должно быть", - подчеркнул Белявский.



Эксперт отметил на третьей категории - рынок, где наибольшая угроза может быть - потеря ликвидности рынков, то есть потеря оборотных средств, что может возникнуть вследствие недостаточной уплаты гражданами за потребление энергоресурсов, уровень оплаты может резко снизиться по понятным причинам.



Белявский добавил: "Также задолженность между предприятиями, в том числе между производителями электрической энергии из альтернативных источников операторам системы передачи. Поэтому важно, чтобы уровень расчетов промышленными пользователями мог оставаться на уровне прошлого года минус 20-25%".



Эксперт по энергетике заверил в оптимистичных ожиданиях отопительного сезона, учитывая эти три категории и их готовность. Но, конечно, контроль за этими целевыми показателями и категориями нужно осуществлять даже не ежедневно, а каждый час.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Украина должна импортировать к следующему отопительному сезону до 6 млрд куб. м газа и не сможет обойтись без внешней помощи

2 июля правление НАК "Нефтегаз Украины" информировало, что около 8,5 млрд грн направят на импорт газа для отопления