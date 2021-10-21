"Особого выбора нет": советник Зеленского рассказал, на что потратят $700 млн от МВФ

Об этом Устенко сказал в программе "Украина на самом деле" на телеканале "Дом" .



"На эти $700 млн,которые мы ожидаем в ближайшее время, уже подписано предварительное соглашение с Международным валютным фондом. Эти средства заложены уже на покрытие государственного бюджета. Поэтому здесь особого выбора нет. Они зайдут в государственный бюджет", - сказал Устенко.



Советник Зеленского отметил, что во время переговоров с МВФ говорилось о том, чтобы Украина получила всю предусмотренную программой сотрудничества сумму.



"Украине требуется дополнительное время, чтобы выбрать всю эту зарезервированную для нее сумму. Поэтому одна из частей переговорного процесса с МВФ касалась именно того, что программа было бы логично дополнительно продлить, и соглашение, насколько я понимаю, предварительно уже получено. Мы ранее получили $2,1 млрд - это 40% от общей нашей программы. Мы сможем продвинуться автоматически после очередного транша и получить недостающие 60%. Поэтому, когда говорили о сроках программы, говорили в том числе и о том, чтобы попытаться получить полностью зарезервированную для Украины сумму. Обычная украинская практика - это оборвать отношения и открыть новую программу. На этот раз используется, на мой взгляд, более логичный подход - попытаться выбрать то, о чем договорились раньше", - сказал Устенко.

Напомним, миссия МВФ завершила работу в Украине с достижением соглашения на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA). Это станет основой для пересмотра программы сотрудничества Советом директоров МВФ и решения о выделении транша по программе Stand-by.

Завершение миссии с первого пересмотра программы позволит Фонда выделить Украине около $700 млн.

По словам советника президента Украины Олега Устенко, для одобрения транша МВФ советом директоров Украина должна выполнить дополнительные условия о независимости НБУ и усилении антикоррупционной инфраструктуры.