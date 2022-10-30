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OPINION

Особенности комароведения пауков в банке

Игорь Гулик
30 октября, 2022 воскресенье
20:05
Мнение

Увлеченные межвидовым дзюдо, кремлевские жители не замечают, что "специальная военная операция" в Украине уже давно приобрела черты Третьей мировой войны

Ой, несвоевременно постоянный представитель России в ООН Василий Небендзя ударился в размышления на тему милитаристской энтимологии. Во-первых, над его маразмом об украинских "боевых комарах" долго смеялись во всех мировых столицах, а, во-вторых, после того, как неизвестные насекомые превратили в металлолом очередной флагман Черноморского флота и еще несколько кораблей в придачу, пресс-секретарь ОК Юг жестко посмеялась над руссикми, мол, стреляют по комарам ракетами С-300.

Шутки шутками, но Москва долго не искала виновных – мол, это "подлые" британцы научили украинских военных атаковать Черноморский флот. Еще в августе тогдашний британский премьер Борис Джонсон привез в Киев известие о намерении передать для нужд ВСУ две тысячи беспилотников-камикадзе, среди которых, вероятно, были Switchblade или Drone40. Возможно, именно они использованы для "возмездной акции" за удары РФ по гражданской и критической инфраструктуре Украины.

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Не следует исключать и элемент специфического британского юмора. Они, как и россияне, имеют полное право на "можем повторить", вспомнив, к примеру, Крымскую войну. Москве явно не нравится, что кто-то, кроме нее, любит всяческого пошиба нумерологию и исторические аллюзии…

Но, как бы то ни было, бред Небензи вместе с конспиративными теориями об участии Лондона в разрушении обеих Северных потоков, — это слабая реакция кремлевских пауков в банке, руки которых заняты гораздо более важным делом – борьбой за власть

Но, как бы то ни было, бред Небендзи вместе с конспиративными теориями об участии Лондона в разрушении обеих Северных потоков — это слабая реакция кремлевских пауков в банке, руки которых заняты гораздо более важным делом – борьбой за власть. И этот поединок каждый день, то приобретает действительно карикатурные черты. Партия "военкоров" со своими "фронтменами" Кадыровым и Пригожиным сумела устранить "недотепу" Лапина, который "сдал" Лиман, с должности командующего группировкой российских войск "Центр". Более того, генерала уже успели "утопить" в Москве-реке, о чем радостно отчитались сервильные фейкометы. Правда, они же с грустью сообщили, что Лапин — жив-здоров.

Путин балансирует между двумя, а может, и тремя огнями, изо всех сил стремясь удержать власть. В этот момент, а не с перспективой очередной каденции. С одной стороны – обиженный Шойгу и Герасимов, с другой – уже упомянутые "ястребы-военкоры", а еще точно ФСБ. И хотя Лубянка остается самым надежным оплотом своего "вождя", все же на фоне систематических провалов на Западном фронте там тоже вызревает фронда. Все это отвлекает подчиненных Александра Бортникова от рутинной работы. И провалы не заставили себя ждать: в Норвегии схватили агента российских спецслужб, который работал под прикрытием сотрудника университета Тромсе и выдавал себя за "бразильца", Михаила Михушина.

Поглощенные межвидовым дзюдо, кремлевские жители не замечают, что "специальная военная операция" в Украине уже давно приобрела черты Третьей мировой войны

Поглощенные межвидовым дзюдо, кремлевские жители не замечают, что "специальная военная операция" в Украине уже давно приобрела черты Третьей мировой войны. И Британия здесь – среди мощных игроков, потому что не скрывает своих намерений окончательно разрушить не только путинский режим, но и империю. Но есть другие, менее публичные участники коалиции, которые дают понять диктатору, что его попытки создать единый антидемократический фронт обречены на провал. К примеру, вчера стало известно, что в аэропорту Дамаска "неопознанные самолеты" уничтожили иранский транспортный самолет Ил-76 с, вероятно, с дронами-камикадзе для России на борту. Спикер американского Госдепа привычно "отморозился", но никто и не скрывал факта встречи Байдена с президентом Израиля Исааком Герцогом в Белом доме, на которой обсуждался вопрос иранских "шахедов" на украинском фронте.

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Пауки в кремлевской банке, конечно, не могут дотянуться до заграничных "боевых комаров". Поэтому единственным ответом на уничтожение фрегата ЧФ стал выход России из "зернового соглашения". Что ж, Украина его не подписывала, а Россия, угрожая "голодной дубинкой", сама себя высекла. Потому что, во-первых, теперь для нее урезались возможности экспортировать украинское украденное зерно, а во-вторых, "друг" Эрдоган, пожалуй, тоже обидится не на шутку. Для турка выгода – превыше всего. И если Москва рассчитывает на "зерновой шантаж" во время предполагаемой поездки Путина на саммит G20, то, скорее всего, нарвется на полный игнор со стороны участников встречи.

А вообще его место в банке с пауками, которых наплодил собственноручно.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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