"Особенно важно во время войны": в МОЗ обнародовали инструкцию по подготовке к донорству крови
Стать донором крови в Украине может любой здоровый человек, достигший 18 лет, вес которого более 50 кг. Процедура длится около часа и является безболезненной
Соответствующую инструкцию опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Постоянные запасы крови – это сохраненные жизни наших людей. Всегда, но особенно сейчас – во время войны. Мы уже неоднократно писали, что донорство крови вполне безопасно и даже полезно для здоровья. Вся процедура займет всего час времени, но очень вероятно спасет чью-то жизнь", - отметили в МОЗ.
Там напомнили, что за 72 часа до сдачи крови нельзя принимать некоторые лекарства, за 48 часов – употреблять алкоголь, а за 24 часа – есть острую, копченую пищу, а также молочные продукты и яйца. Непосредственно перед процедурой нужно выпить сладкий чай.
В центр переливания крови следует обратиться с документом, подтверждающим личность.
Фото: пресс-служба Минздрава
- Ранее в МОЗ опровергли мифы о донорстве .
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