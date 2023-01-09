Объясняя, почему я так кардинально ошибся с оценкой готовности Путина к широкомасштабной агрессии, я всегда доказываю, что анализ мой был абсолютно верен (свершился он даже с серьезным "перевыполнением"), а единственное, что я не принял во внимание, что московский диктатор может столь тупо ошибиться.

Единственный пункт, где мой расчет не оправдался, – это оценка настроений московитского народа. Я был уверен, что несколько десятков тысяч трупов их воинов в войне, не касающейся защиты родины (и вообще не имеющей рациональных причин), гарантированно снизят поддержку фюрера по сравнению с довоенной.

Я еще раз убедился, насколько ошибочно подходить к оценке московитов по общечеловеческим критериям цивилизованного общества. "Особенная стать", курва!

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Как видите, все произошло с точностью до наоборот. Так что я еще раз убедился, насколько ошибочно подходить к оценке московитов с общечеловеческими критериями цивилизованного общества. "Особенный пол", курва!

P.S. Надеюсь, папа Франциск и западные интеллектуалы еще разъяснят мне о целительном влиянии великой русской культуры и христианства на мораль народа.

P.P.S. На всякий случай напомню: все последние месяцы перед войной я подчеркивал, что не верю, что ВВХ совершит такую роковую ошибку, но готовиться к вторжению нужно совершенно серьезно.

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Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блоггер.

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