"Основным законом не предусмотрено": Верховный Суд объяснил решение относительно указа Зеленского об отмене назначения Тупицкого
Верховный Суд заявил, что признал незаконным указ Владимира Зеленского, которым он отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда, ведь президент вышел за рамки своих полномочий
Об этом сообщили в пресс-службе Верховного Суда в комментарии РБК-Украина.
Как отмечается, Кассационный суд в составе Верховного суда удовлетворил иск Тупицкого к Зеленскому, признал противоправным и отменил указ от 27 марта 2021 № 124/2021, после которого Тупицкий лишился должности судьи КСУ.
В суде сообщили, что президент при формировании органов власти и нормировании их деятельности обязан действовать только на основании Конституции и законов в пределах своих полномочий (ст. 19 Конституции Украины).
Пресс-служба отмечает, что при этом основания и порядок увольнения судьи КСУ определено в ст. 149-1 Конституции и ст. 20 закона "О Конституционном суде Украины". А реализация полномочий президента по формированию состава КСУ осуществляется путем издания указов о назначении судей.
"Другого способа реализации президентом конституционных полномочий, связанных с формированием КСУ, в частности путем отмены ранее принятых актов по кадровым вопросам (в конкретном случае при назначении судьи Конституционного суда Украины на эту должность), основным законом не предусмотрено", - сообщили в пресс-службе.
В суде отметили, что необоснованы ссылки ответчика на нормы п. 17 ч. 1 ст. 106 Конституции как на правовое основание для подписания спорного указа, поскольку эти положения Конституции не регламентируют отношения по формированию состава КСУ, а определяют полномочия по руководству в сферах национальной безопасности и обороны, а также кадровых военных вопросов, относящихся к его компетенции.
Сообщается, что в оспариваемом указе, основным мотивом для его издания послужило то, что Тупицкий и другие судьи КСУ голосовали за решение от 27 октября 2020 (отмена ряда пунктов антикоррупционной реформы), что "привело к дестабилизации социально-политической ситуации в Украине, дискредитации нашего государства на международной арене ".
В Верховноми суде отмечают, что издание президентом на этом основании акта об отмене указа о назначении Тупицкого на должность судьи КСУ является нарушением установленных Конституцией и другими законами гарантий независимости и неприкосновенности судьи КСУ. Поскольку судья не может быть привлечен к ответственности за голосование, а только за совершение преступления или дисциплинарного проступка.
Сегодняшнее решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда.
- Напомним, президент Владимир Зеленский отменил указ от 14 мая 2013 о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда Украины.
- Впоследствии, Верховный Суд признал противоправным указ Владимира Зеленского , которым он отменил назначение Александра Тупицкого судьей КСУ.
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