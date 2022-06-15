Основным портом для экспорта украинского зерна может стать Гданьск, - польский вице-премьер Качиньский

Это подчеркнул вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, передает TVP.

"По состоянию на сегодняшний день Польша не может принять все собранное в Украине зерно – к такой нагрузке не готовы ни наши порты, ни железная дорога. Однако Киев рассматривает долгосрочные перспективы транспортировки через нашу страну, поэтому мы сейчас заключаем соглашения, которые могут стать основой для крупных инвестиций .В наших портах хватает места, а необходимые инвестиции можно привлечь быстро.

Основным портом для экспорта украинского зерна может стать Гданьск. Также можно продолжить широкопутную линию, которая заканчивается в Славке, чтобы она вела в Гданьск вдоль угольной магистрали», – отметил вице-премьер-министр.

Он также обвинил одного из лидеров польской оппозиции Дональда Туска в том, что тот "пугает польских фермеров украинским зерном", а эти заявления охотно цитируют российские СМИ.

"Когда на карту поставлены жизненно важные интересы Польши, Туск выступает против. Очень часто его точка зрения совпадает с российской пропагандой, как и в этот раз. Однако важно, чтобы наши фермеры знали, что украинское зерно не несет для них угрозы. Его получатели находятся в Северной Африке и на Ближнем Востоке", – добавил вице-премьер Польши.