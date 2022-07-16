Основные версии всех сайтов и компьютерных программ теперь будут украиноязычными

Об этом напоминает уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Как пояснил уполномоченный, с 16 июля все интернет-ресурсы, используемые в качестве интернет-представительств субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Украине, в том числе, информационные интернет-ресурсы, "должны иметь основную версию на украинском языке, которая должна загружаться для пользователей в Украине по умолчанию".

Согласно части шестой статьи 27 языкового закона интернет-представительства (в том числе веб-сайты, веб-страницы в социальных сетях) органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности, средств массовой информации, зарегистрированных в Украине, а также хозяйствующих субъектов, реализующих товары и услуги в Украине и зарегистрированные в Украине, выполняются на государственном языке.

Наряду с версией интернет-представительств (в том числе веб-сайтов, веб-страниц в социальных сетях), выполненных на государственном языке, могут существовать версии на других языках. Версия интернет-представительства на государственном языке должна иметь не меньше объема и содержания информации, чем иноязычные версии, и загружаться по умолчанию для пользователей в Украине.

Важно отметить, что под понятием "интернет-представительство" подразумеваются не только вебсайты, но и страницы в соцсетях, ютуб-, вайбер-, телеграмм-каналы, информационные боты, мобильные приложения и т.д. То есть речь идет о любых публичных интернет-ресурсах, связанных с субъектами, указанными в законе.

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Кроме того, согласно части второй статьи 27 закона, компьютерная программа с пользовательским интерфейсом, установленная на товарах, реализуемых в Украине, должна иметь пользовательский интерфейс на государственном языке, который по объему и содержанию должен содержать не меньше информации, чем иноязычные версии такого интерфейс. Несоблюдение этого требования влечет последствия, определенные законодательством о защите прав потребителей для реализации товара ненадлежащего качества.

Другими словами, любой товар, на котором установлена компьютерная программа - автомобиль или стиральная машинка - должен быть "локализован" для реализации в Украине. На товаре должен быть украиноязычный интерфейс независимо от того, это электронный экран или панель управления с обычными кнопками", - пояснил Тарас Кремень.

Под пользовательским интерфейсом языковой закон подразумевает всю отображаемую информацию, с которой непосредственно взаимодействует пользователь при использовании компьютерной программы и содержащую текст на любом языке.

Украинский интерфейс по объему и содержанию должен содержать не меньше информации, чем иноязычные версии.

Напомним, основным автором и разработчиком закона о языке был народный депутат Украины Николай Княжицкий.

С сегодняшнего дня за нарушение языкового закона будут наказываться штрафами до 11,9 тыс. грн .

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