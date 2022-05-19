Основные усилия противник сосредоточил на Донецком направлении, однако без особого успеха - Генштаб
Враг деморализован, не получает обещанных выплат и прибегает к дезертирству
Об этом в вечерней сводке сообщил Генштаб ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры с территории республики Беларусь.
На Сиверском направлении противник продолжает оборудование дополнительных огневых позиций и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей. С целью уточнения положения наших подразделений, позиций артиллерии и маршрутов выдвижения враг вел воздушную разведку с помощью БПЛА.
Враг обстрелял из артиллерии и минометов приграничные населенные пункты Сумской области: Эсмань, Сопич и Середина-Буда.
На Слобожанском направлении противник основные усилия сосредотачивал на удержании занятых позиций и недопущении продвижения сил обороны вглубь временно занятой территории. В отдельных районах пытался проводить безуспешные контратаки с целью восстановления утраченных позиций.
Продолжаются боевые действия в районах населённых пунктов Тернова и Борщева. Враг ведет усиленную воздушную разведку.
На Славянском направлении противник совершал обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Пришиб, Грушуваха и Богородичное.
На Донецком направлении, с целью улучшения тактического положения в отдельных районах, враг активизировал наступательные и штурмовые действия.
В районе Северодонецка противник вел штурмовые действия, понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Продолжаются боевые действия в районе населенного пункта Тошковка.
Оккупанты проводили наступательные действия в районе населенного пункта Александрополь (до 2016 года - Розовка) Ясиноватского района и пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Пилипчатино, Дружба и Триполье. Удачи не имеют.
На Авдеевском направлении, при поддержке артиллерии враг вел штурмовые действия в районе Новобахмутовки, успеха не имеет, понес потери и отступил.
На Кураховском направлении противник, при поддержке реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем, вел наступление в районах населенных пунктов Степное, Славное и Марьинка, успеха не имеет.
На Лиманском направлении враг наступательных действий не проводил, обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Озерное и Лиман.
На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Под прикрытием огня минометов и ствольной артиллерии продолжал мероприятия по инженерному оборудованию позиций. Усилил группировку подразделениями радиоэлектронной борьбы.
В Бессарабском операционном районе на территории Приднестровского региона Республики Молдова обстановка изменений не претерпела.
Корабельные группировки противника в акватории Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи изоляции районов боевых действий, ведения разведки, поддержки действий наземной группировки и блокировки гражданского судоходства.
На временно захваченных территориях Украины враг продолжает осуществлять меры административно-полицейского режима, нарушает права и свободы мирных жителей, запрещает свободное передвижение и перемещение на территорию, подконтрольную правительству Украины.
Личный состав врага деморализован, обещанные выплаты за участие в боевых действиях командованием российских оккупационных войск не производятся. Личный состав продолжает нести значительные потери в боях с Силами обороны Украины. Фиксируются случаи дезертирства отдельных подразделений оккупационных войск.
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