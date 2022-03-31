Основные усилия оккупанты сосредоточивают на установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями, – Генштаб

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что в настоящее время сохраняется угроза применения противником ракетного вооружения по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуре Украины. Идет также перемещение дополнительных подразделений вооруженных сил российской федерации для ведения боевых действий. В то же время отдельные воинские части врага уже исчерпали возможности формирования резервов.

На волынском направлении существенных изменений в составе и положении войск противника не зафиксировано. Враг продолжает ведение демонстрационных действий.

Наосновные усилия противника сосредоточиваются на выводе подразделений с территории Украины, возобновлении их боеспособности и, вероятно, переброске на другие направления. В частности, враг перемещает подразделения 35-й, 36-й общевойсковой армии и 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск.

"Для обеспечения отхода войск оккупанты ведут артиллерийский огонь по позициям подразделений Вооруженных Сил Украины и осуществляют дистанционное минирование местности запрещенными международными конвенциями средствами", – добавляют в сообщении.

На сиверском направлении противник действует силами отдельных подразделений из состава 2-й, 41-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии Центрального военного округа.

"Чернигов враги продолжают блокировать и обстреливать артиллерией. Закрепляются на занятых рубежах и проводят перегруппировку по этому направлению. Для разведки и корректировки огня используют беспилотники", - отмечают в Генштабе.

На броварском направлении противник продолжает отвод подразделений, вероятно, в приграничные районы с Россией. Часть подразделений остается на позициях и блокпостах вдоль транспортных коммуникаций и на подступах к временно занятым населенным пунктам. Враги проводят минирование участков местности и гражданских объектов.

На слобожанском направлении противник продолжает производить артиллерийские обстрелы Харькова.

В направлении на Славянск силами определенных подразделений враг продолжает перегруппировку войск и пополнение боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На донецком направлении противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, а также на захвате города Мариуполя. Россияне активизировали авиаудары с применением самолетов оперативно-тактической авиации по войскам и объектам в районах Лисичанска, Рубежного, Попасной, Кременной. Пытаются обойти наши подразделения, но без успеха. Известно также, что на железнодорожную станцию Ровеньки в Луганской области РФ перебросила эшелоны с вооружением и техникой.

На таврическом направлении в районе Новой Каховки противник развернул логистическую базу. Активных действий не предпринимает.

На южнобужском направлении враг пытается восстановить боеспособность, продолжает проведение мероприятий инженерного обеспечения. Огнем артиллерии пытается блокировать действия подразделений Вооруженных Сил Украины.

С 24 февраля по 31 марта оккупанты потеряли в Украине около 17 500 военных, 1735 бронемашин, 1201 единицу автотехники, 614 танков, 311 систем артиллерии, 135 самолетов и 131 вертолет.