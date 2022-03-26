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Основные усилия оккупанты сосредоточили на захвате городов Попасная, Рубежное и наступления на Северодонецк, - ВСУ

26 мартa, 2022 суббота
12:58
война с Россией

Идут тридцать первые сутки героического противостояния Украины против российского вторжения

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает " Еспресо. TV ".

"Противник продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против нашего Государства, задачи которого остаются не выполненными. Продолжается подготовка и перемещение дополнительных подразделений Восточного военного округа на территорию Украины", - пишет генштаб.

На Волынском направлении противник наступательных действий не производит. Однако отмечается вывод из пунктов постоянной дислокации подразделений вооруженных сил республики Беларусь на полигоны.

На Полесском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов, активные наступательные действия не совершает.

На Северском направлении противник наступательных действий не производил. Враг сосредоточивал основные усилия на содержании ранее занятых рубежей, понес потери и отступил на отдельных направлениях.

На Слобожанском направлении враг удерживает ранее занятые рубежи, осуществляет перегруппировку и наращивание группировки войск с целью осуществления наступления на отдельных направлениях. Продолжает ведение обстрелов города Харькова.

На Донецком направлении противник сосредоточил усилия на удержании занятого положения и подготовке к наступлению, при попытках продвинуться вперед успеха не имел, понес потери.

"Продолжал попытки штурма города Мариуполь, наносил авиационные удары и совершал артиллерийские обстрелы по объектам гражданской и военной инфраструктуры. Пытался совершить продвижение с целью занятия центральной части города", - отмечают наши военные.

Основные усилия противник продолжает сосредоточиваться на захвате населенных пунктов Попасна, Рубежное, и подготовке к наступлению на Северодонецк. На Авдеевском направлении враг проводил штурмовые действия и пытался развить наступление в направлении населенного пункта Новобахмутовка, успеха не имел.

Подразделениями Сил обороны Украины отражены попытки штурма населенного пункта Новомайорское и наступления в направлении населенного пункта Красногоровка. Противник успеха не имел, понес значительные потери и отступил.

На Таврическом направлении противник продолжает принимать меры по усилению контроля над оккупированными территориями. Проводит фильтрационные мероприятия, предпринимает попытки внедрить жесткий административно-полицейский режим.

"Основные усилия Сил обороны сосредоточены на недопущении продвижения противника в направлениях на Кривой Рог, Запорожье и обороне города Николаев, содержании определенных участков морского побережья; охране и обороне объектов критической инфраструктуры; освобождении временно оккупированных территорий", - отмечают в ВСУ.

В Южнобужском направлении противник осуществлял инженерное оборудование позиций и проводил артиллерийские обстрелы отдельных подразделений Вооруженных Сил Украины. Принимает меры по восстановлению боеспособности и пополнению запасов.

Вероятно, кафиры не откажутся от попыток проведения наступательных действий, совершения диверсий, нанесения ракетных и авиационных ударов по важным объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Также силами обороны Украины проводятся мероприятия по обороне пунктов базирования (морских портов) в Черноморской операционной зоне.

  • Напомним , оккупанты развернули почти все подразделения Росгвардии, дислоцировавшиеся в Крыму, на Херсонщине, Запорожье и Донбасе, для подавления сопротивления жителей и пытаются активизировать диверсии в Киеве, - Генштаб ВСУ.

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