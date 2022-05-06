Основные сухопутные силы России, ранее брошенные на Мариуполь, отошли к северу от города, - спикер Пентагона

Об этом на брифинге отметил спикер Пентагона Джон Кирби.

"Наши знания о расстановке российских войск не идеальны, но в целом мы оценили бы, что большинство российских войск – сухопутных войск, которые были брошены на Мариуполь, отошли к северу от города. В Мариуполе и его окрестностях все еще находится незначительное количество российских войск, примерно эквивалентна паре батальонных тактических групп», – сказал Кирби.

Он добавил, что россияне атакуют Мариуполь преимущественно путем авиаударов по городу, окрестностям и заводу "Азовсталь".

Как сообщил 5 мая генсек ООН, с завода "Азовсталь" начали третий этап эвакуации гражданских, спасавшихся там от российских обстрелов. Однако до ее завершения подробностей не обнародуют

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