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Основные ступоры назначения руководителя САП сидят на Банковой, - политический эксперт Цыбулько

19 июля, 2022 вторник
18:35
Общество Владимир Цыбулько

Владимир Цыбулько, политический эксперт, считает, что у Татарова есть огромный интерес монополизировать весь юридический сегмент, который он курирует


Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Владимир Цыбулько прокомментировал длительный процесс оглашения победителя конкурса на должность руководителя САП.

Я думаю, что основные ступоры по развитию сюжета вокруг САП сидят на Банковой, и они приостанавливали процесс. Здесь отдельная роль Татарова, который является фигурантом расследований и, мне кажется, что у него есть огромный интерес монополизировать весь юридический сегмент, который он курирует. То есть фактически подмять под себя с целью сделать ручное управление этой сферы", - отметил политический эксперт.

  • Кризис с назначением руководителя САП длился долгое время. Еще в августе 2020 года глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий ушел в отставку. После этого ведомство временно возглавлял Максим Грищук.
  • 2 декабря 2021 года послы стран Большой семерки призвали Украину назначить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 9 декабря руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что за должность руководителя САП происходит "большая борьба" и не исключил попыток некоторых представителей конкурсной комиссии затянуть процесс назначения.
  • 20 декабря 2021 года Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП. В Офисе президента Украины заявили, что решение ОАСК не является окончательным, и его нужно проанализировать. 21 декабря комиссия получила решение ОАСК, но продолжила собеседования с кандидатами. Затем комиссия объявила результаты конкурса, но потом отказалась утверждать их. 24 декабря конкурсная комиссия провалила голосование за утверждение кандидатуры Клименко на должность руководителя САП.
  • 12 января этого года стало известно, что с 23 декабря комиссия ждет ответа Офису генпрокурора, который должен дать разрешение на оглашение победителей. А Офис генпрокурора подтвердил, что не ведет спецпроверку, которая якобы блокирует назначение руководителя САП.
  • 3 февраля конкурсная комиссия по избранию руководителя САП третий раз не утвердила результаты конкурса из-за отсутствия кворума. Следующее заседание комиссии было запланировано на 22 февраля, однако не состоялось по той же причине.

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