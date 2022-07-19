

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Владимир Цыбулько прокомментировал длительный процесс оглашения победителя конкурса на должность руководителя САП.



Я думаю, что основные ступоры по развитию сюжета вокруг САП сидят на Банковой, и они приостанавливали процесс. Здесь отдельная роль Татарова, который является фигурантом расследований и, мне кажется, что у него есть огромный интерес монополизировать весь юридический сегмент, который он курирует. То есть фактически подмять под себя с целью сделать ручное управление этой сферы", - отметил политический эксперт.

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