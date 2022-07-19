Основные ступоры назначения руководителя САП сидят на Банковой, - политический эксперт Цыбулько
Владимир Цыбулько, политический эксперт, считает, что у Татарова есть огромный интерес монополизировать весь юридический сегмент, который он курирует
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Владимир Цыбулько прокомментировал длительный процесс оглашения победителя конкурса на должность руководителя САП.
Я думаю, что основные ступоры по развитию сюжета вокруг САП сидят на Банковой, и они приостанавливали процесс. Здесь отдельная роль Татарова, который является фигурантом расследований и, мне кажется, что у него есть огромный интерес монополизировать весь юридический сегмент, который он курирует. То есть фактически подмять под себя с целью сделать ручное управление этой сферы", - отметил политический эксперт.
- Кризис с назначением руководителя САП длился долгое время. Еще в августе 2020 года глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий ушел в отставку. После этого ведомство временно возглавлял Максим Грищук.
- 2 декабря 2021 года послы стран Большой семерки призвали Украину назначить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 9 декабря руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что за должность руководителя САП происходит "большая борьба" и не исключил попыток некоторых представителей конкурсной комиссии затянуть процесс назначения.
- 20 декабря 2021 года Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП. В Офисе президента Украины заявили, что решение ОАСК не является окончательным, и его нужно проанализировать. 21 декабря комиссия получила решение ОАСК, но продолжила собеседования с кандидатами. Затем комиссия объявила результаты конкурса, но потом отказалась утверждать их. 24 декабря конкурсная комиссия провалила голосование за утверждение кандидатуры Клименко на должность руководителя САП.
- 12 января этого года стало известно, что с 23 декабря комиссия ждет ответа Офису генпрокурора, который должен дать разрешение на оглашение победителей. А Офис генпрокурора подтвердил, что не ведет спецпроверку, которая якобы блокирует назначение руководителя САП.
- 3 февраля конкурсная комиссия по избранию руководителя САП третий раз не утвердила результаты конкурса из-за отсутствия кворума. Следующее заседание комиссии было запланировано на 22 февраля, однако не состоялось по той же причине.
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