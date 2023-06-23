Основные силы ВСУ еще не вступали в бой, все впереди, - Сырский
Украина еще не задействовала основные военные силы в контрнаступательных действиях. Пока ВСУ прощупывают слабые места врага
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью The Guardian.
"Хочу сказать, что наши основные силы еще не задействованы в боевых действиях, и мы сейчас ищем, прощупываем слабые места в обороне противника. Все еще впереди", - заявил Сырский.
Кроме того, он отметил, что мир должен быть терпелив, а достичь большой победы мгновенно и сразу не получится.
"Все хотят мгновенно и сразу добиться большой победы. И мы тоже этого хотим. Но мы должны быть готовы к тому, что этот процесс займет какое-то время, потому что с каждой стороны сосредоточено много сил, много техники и много инженерных помех", - пояснил он.
Сырский также добавил, что количество российских войск на украинской территории превышает 400 тысяч.
- По состоянию на утро 23 июня украинские воины остановили наступление россиян на Купянском и Лиманском направлениях, а также продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, имеют частичный успех.
- Начальник ГУР сообщил, что активные боевые действия на фронте будут продолжаться в ближайшие 2-3 месяца. Кроме того, в середине лета будет проведена оценка возможностей России и можно будет прогнозировать возможный характер ее действий на осень-зиму.
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