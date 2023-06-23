Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью The Guardian.

"Хочу сказать, что наши основные силы еще не задействованы в боевых действиях, и мы сейчас ищем, прощупываем слабые места в обороне противника. Все еще впереди", - заявил Сырский.

Кроме того, он отметил, что мир должен быть терпелив, а достичь большой победы мгновенно и сразу не получится.

"Все хотят мгновенно и сразу добиться большой победы. И мы тоже этого хотим. Но мы должны быть готовы к тому, что этот процесс займет какое-то время, потому что с каждой стороны сосредоточено много сил, много техники и много инженерных помех", - пояснил он.

Сырский также добавил, что количество российских войск на украинской территории превышает 400 тысяч.