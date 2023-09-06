Основные минные заграждения уже преодолены: боец ВСУ о ситуации на юге

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"После того, как мы прошли основную линию обороны врага минных заграждений реально меньше. Конечно, мы продвигаемся не так быстро, как нам бы хотелось. Россияне пытаются создавать новые минные заграждения на вероятных путях нашего продвижения. Это создает определенные проблемы, но это уже не те масштабы, которые были раньше", – подчеркнул Ганненко.

По словам бойца ВСУ, основные минные заграждения на юге ВСУ уже преодолели.

"Нам удается эффективнее взаимодействовать с враждебным заминированием. У нас уже есть возможности где-то объехать, провести доразведку и выяснить, где именно расположены минные поля, и в каком направлении нам дальше продвигаться. Основные минные заграждения мы уже преодолели. Надеюсь, что дальше их будет все меньше", - подчеркнул Ганненко.