Основные глобальные риски в долгосрочной перспективе связаны с изменением климата, - Всемирный экономический форум
Мировая экономическая форма (ВЭФ) назвал климатические изменения основным глобальным риском в долгосрочной перспективе
Об этом сообщает Green Deal со ссылкой на доклад Global Risks Report 2022 Мирового экономического форума (ВЭФ).
В докладе говорится, что краткосрочные риски связаны с социальным неравенством, проблемами с заработком и ухудшением ситуации с психическим здоровьем.
Респонденты ВЭФ перечислили социальные и экологические риски среди тех, кто будет вызывать наибольшие опасения в течение ближайших пяти лет.
В десятилетней перспективе основным поводом для беспокойства будут климатические угрозы, в том числе связанные с экстремальными погодными условиями, утратой биоразнообразия и недостаточными действиями в сфере борьбы с изменением климата.
Климатические изменения, по мнению опрошенных, – важнейший долгосрочный риск для мировой экономики, который может иметь самые строгие последствия в течение следующего десятилетия.
Среди существенных краткосрочных и среднесрочных угроз есть технологические риски, в частности "цифровое неравенство" и "проблемы с кибербезопасностью", говорится в докладе.
- Напомним, Климатологи Европейского центра по изменению климата Copernicus Climate Change Service (C3S) назвали последние семь лет самыми жаркими за всю историю наблюдений.
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