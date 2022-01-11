Основные глобальные риски в долгосрочной перспективе связаны с изменением климата, - Всемирный экономический форум

Об этом сообщает Green Deal со ссылкой на доклад Global Risks Report 2022 Мирового экономического форума (ВЭФ).



В докладе говорится, что краткосрочные риски связаны с социальным неравенством, проблемами с заработком и ухудшением ситуации с психическим здоровьем.



Респонденты ВЭФ перечислили социальные и экологические риски среди тех, кто будет вызывать наибольшие опасения в течение ближайших пяти лет.



В десятилетней перспективе основным поводом для беспокойства будут климатические угрозы, в том числе связанные с экстремальными погодными условиями, утратой биоразнообразия и недостаточными действиями в сфере борьбы с изменением климата.



Климатические изменения, по мнению опрошенных, – важнейший долгосрочный риск для мировой экономики, который может иметь самые строгие последствия в течение следующего десятилетия.



Среди существенных краткосрочных и среднесрочных угроз есть технологические риски, в частности "цифровое неравенство" и "проблемы с кибербезопасностью", говорится в докладе.

Напомним, Климатологи Европейского центра по изменению климата Copernicus Climate Change Service (C3S) назвали последние семь лет самыми жаркими за всю историю наблюдений.