"Основные эмоции - злоба и открытость": писатель Сергей Жадан о настроениях харьковчан

"Часть населения уехала, однако многие остались. Основная эмоция у людей – злоба к оккупантам. В то же время это нежность и открытость, когда люди стали внимательнее друг к другу", – рассказал Жадан в эфире Espreso TV.



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Жадан добавил, что в центре города спокойно, работают магазины, аптеки, коммунальные службы, а также городской и областной советы: "Город живет, люди не испуганы, они приходят в себя и пытаются возвращаться к жизни", - сказал он.



Также писатель подчеркнул, что город обеспечен продовольствием, однако в помощи нуждаются именно военные, в частности амуниции, автомобилей и оружия.