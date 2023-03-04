Основные битвы состоятся весной, - эксперт по безопасности Варченко

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Россия рано или поздно вынуждена будет сойти с дистанции. Россия уже мобилизует последний свой военно-технический потенциал и человеческий ресурс, мы не говорим сейчас о дипломатическом ресурсе и возможности Китая затянуть войну, помогая России", - отметил Варченко.

По его словам, 2023 станет годом украинской победы, а основные битвы состоятся именно весной 2023 года.

"В январе и феврале мы получили рекордный пакет международной помощи и получаем сейчас. У нас уже будет возможность сконцентрировать не только оборонные способности, но и наступательные способности. Таланта наших военных начальников и мужества наших бойцов хватит, чтобы переломный этап наступил именно весной, возможно в начале летом", - отметил Варченко.