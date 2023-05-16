Основной в армии: в США одобрили продажу вертолётов Chinook Германии

Об этом сообщает Голос Америки.

Соглашение предусматривает поставку Германии 60 вертолетов Chinook с двигателями и запасными частями, в том числе с системами предупреждения о ракетной атаке.

Покупкой Германия намерена расширить возможности военных перевозок большой грузоподъемности и способствовать сдерживанию региональных угроз.

В контракте прописано, что вертолеты не предназначены для использования в Украине.

"Продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Шатов, повышая безопасность союзника по НАТО, являющегося важной силой для политической и экономической стабильности в Европе", - заявили в Государственном департаменте США.