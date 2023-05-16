Основной в армии: в США одобрили продажу вертолётов Chinook Германии
Администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу Германии вертолетов Chinook на общую сумму $8,5 млрд
Об этом сообщает Голос Америки.
Соглашение предусматривает поставку Германии 60 вертолетов Chinook с двигателями и запасными частями, в том числе с системами предупреждения о ракетной атаке.
Покупкой Германия намерена расширить возможности военных перевозок большой грузоподъемности и способствовать сдерживанию региональных угроз.
В контракте прописано, что вертолеты не предназначены для использования в Украине.
"Продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Шатов, повышая безопасность союзника по НАТО, являющегося важной силой для политической и экономической стабильности в Европе", - заявили в Государственном департаменте США.
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