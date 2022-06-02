Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Этот вопрос Северодонецка, Лисичанская, как мы сможем переломить там ситуацию. Достигнет ли противник успеха. Мне придает определенный оптимизм контрнаступательные действия Украины на Юге, на Новокаховском направлении. Российское командование заявляет, что главная цель их операции - это восстановление границ ЛНР и ДНР в исторических рамках. Это ничто иное, как слова. На самом деле, одной из важнейших целей россиян является получение сухопутного коридора в Крым и получение Северо-Крымского канала", - подчеркнул Лакийчук.



Также военный эксперт добавил, что наступление украинских войск на Юге преследует цель выход в районе Новой Каховки.



"Так может видеть и противник. Они будут прилагать максимум усилий, чтобы этого не произошло. События на Юге могут оказать серьезное влияние на развитие событий на Востоке. Врагу придется перегруппироваться и оттягивать войска", - отметил Лакийчук.

На Донецком направлении оккупанты обстреливают позиции украинских войск вдоль всей линии столкновения с минометами, ствольной и реактивной артиллерией. Также россияне штурмуют Северодонецк

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