Основной целью оккупантов является оцепление и блокирование Киева, однако наступление остановлено по всем направлениям – Генштаб ВСУ

Об этом говорится в возведении по состоянию на 11:00 26 февраля по поводу российского вторжения от Генерального штаба ВСУ.

Основной целью операции оккупантов является окружение и блокировка КИЕВА, демилитаризация и денационализация Украины, принуждение украинского руководства к изменению политического курса на российских условиях.

Как отметили в Генштабе, подразделения российских оккупантов теряют наступательный темп, они ожидают введения в бой дополнительных подразделений и вынуждены останавливаться для пополнения запасов.

В то же время врага останавливают на всех направлениях.



Так, на Полесском направлении до семи батальонных тактических групп враг остановлен в районах БОРОДЯНКИ, БУЧИ, ВЫШГОРОДА. Российские захватчики частично потеряли боеспособность и пытаются перегруппироваться.

Российские оккупанты предприняли попытку высадки воздушного десанта в районе ТОМИЛОВКИ и на аэродроме ВАСИЛЬКОВ, десант был уничтожен.

В Северской области российские оккупанты силами до 14 БТГр продолжают наступление с целью блокировки КИЕВА с северо-востока, но их остановили подразделения ВС Украины в районе городов НЕЖИНА, БОЛЬШОЙ ДОРОГИ, ОБЫЧЕНИЯ.



Также наступление оккупантов остановлено в районах СУМ, ПРИЛУК и КИЕВА.



В этом направлении за время операции введено 17 БТГр. Резервов у оккупанта не осталось.

На Слобожанщине до 12 батальонных тактических групп оккупантов из состава 1 танковой и 20 общевойсковой армий остановлен перед Ахтыркой и в районах БОГОДУХОВА, ДЕРГАЧЕЙ, ПЕЧЕНЕГОВ.

На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия и вынужден вводить вторые эшелоны в направлении – до 3 БТГр из состава 58 общевойсковой армии Южного военного округа.

Каждый день захватчики теряют десятки танков, сотни бронированных машин и тысячи русских солдат.

Слобожанская группировка ВСУ продолжает ведение оборонной операции. Остановило и удерживает превосходящие силы российских оккупантов.

Группировка Воздушных Сил Украины отражает воздушные удары, продолжает ведение систематических боевых действий. В течение суток авиация Воздушных сил выполнила 34 вылета на огневое поражение скоплений живой силы и техники в районе железнодорожной станции ГОРОДНЯ Черниговской области и автомобильного моста в районе населенного пункта Херсон.



ВАYRАКТАR – ТВ2 поразил цели южнее аэродрома ГОСТОМЕЛЬ.

Группировка объединенных сил ведет оборонительную операцию, удерживает занятые позиции вдоль линии разграничения. Противник успеха не имеет ни в одном из направлений.

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