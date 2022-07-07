Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Основной последней точкой на Луганщине, где еще продолжаются бои, остается Белогоровка, которая была нашей славной луганской Чернобаевкой. В том направлении круглосуточно продолжаются бои, и речь идет о территории в несколько десятков километров. Очень часто меняется ситуация, за день Белогоровка 2-3 раза может перейти под контроль либо одних, либо других. Основная задача наших ребят - не дать врагу закрепиться и улучшить свое положение для дальнейшей агрессии на Северск и Бахмут", - отметил глава Северодонецкой РВА .

Роман Власенко подчеркнул, что за каждый населенный пункт, за каждый клочок земли идет очень мощная борьба наших защитников, в том числе на границе Луганщины и Донбасса.

"Вокруг Белогоровки идут преимущественно ближние и стрелковые бои, потому что этот одноэтажный поселок и для артиллерии особо нечего уничтожать. Понятно, что масштабные боевые действия происходят вокруг масштабных населенных пунктов, поэтому сейчас на фоне Белогоровки у нас есть две горячие точки - Славянск и Бахмут, где интенсивность обстрелов очень высока. По Бахмуту враг наносит ракетные и артиллерийские удары и я бы не говорил, что идет какое-то снижение активности", - отметил Власенко.

3 июля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай информировал , что ВСУ отразили наступление врага вблизи Белогоровки.

Также ISW предположили, что российские войска, вероятно, в ближайшие дни установят контроль над Луганской областью.

6 июля Генштаб ВСУ сообщил, что украинские воины нанесли врагу значительные потери при его попытке наступления в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Белогоровка и Григоровка. оккупанты отошли.

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