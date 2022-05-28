Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Основной состав вооруженных сил России это быдло. У каждого пленного есть ипотека, у каждого пленного есть кредиты. Это люди, которые не нашли себя в нормальной отрасли, не нашли работу. Это отбросы общества, как они себя называют. Это люди, которые не хотят строить, у которых нет цели.Это просто быдло, которое собрали и пообещали государственную программу по погашению ипотеки. Они собрались и пошли крушить нашу землю. Российские пленные говорили: у вас в селе есть ноутбук, а мне 24 года, и у меня до сих пор не было его, я о нем только мечтал. В каждом селе туалет и горячая вода, газ, телевизор. Когда они приходили в села, были шокированы. Они к такому не привыкли", - подчеркнул Марченко.

Также генерал-майор ВСУ добавил, что ВСУ нужно подготовиться, спланировать и пойти в контрнаступление.



"Они побегут аж до России. У них техника заканчивается, силы заканчиваются. Сейчас главное объединиться и отбить врага. Забыть все споры и стать в один строй", - подытожил Марченко.

Вырваться из войны в Украине российские захватчики могут только через плен. Поэтому сейчас сдаются еще охотнее, чем в первые недели, говорят сами же пленные российские военные

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