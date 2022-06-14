Основной состав белорусской армии не пойдет воевать против Украины, - генерал Маломуж

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Лукашенко опирается на КГБ, спецназ и главное управление разведки - это только небольшая часть военных Беларуси. Большая часть - 80 тыс. армии - она принципиально не хочет воевать с Украиной. Это наши 100% данные относительно среднего офицерского состава, низшего офицерского состава и непосредственно солдат", - сказал Маломуж.



Генерал добавил, что полное вовлечение Беларуси в войну в Украине может привести скорее к свержению режима Лукашенко, чем к вторжению белорусских военных на территорию Украины.



"У них нет мотивации идти в Украине, потому что неизвестно что защищать, почему нападать. Так что эта ситуация может стать началом конца режима Лукашенко - прежде всего из-за внутреннего военного сопротивления, а кроме того политическое. Ведь те, кто поднимался в период выборов и самопровозглашения Лукашенко, никуда не делись. Наоборот - белорусы стали еще более озлобленными по отношению к нему. Поэтому в данной ситуации для Лукашенко больше рисков", - подчеркнул Маломуж.

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