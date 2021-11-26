Основной риск занесения штамма коронавируса "Дельта" в Украину идет с территории РФ, - Кузин
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что главный риск занесения коронавирусной болезни и штамма "Дельта" в страну идет с территории России
Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина .
"Мы видим, что сейчас основной риск занесения коронавирусной болезни и штамма "Дельта" идет с территории РФ, потому что Россия гораздо раньше зафиксировала у себя большую вспышку заболеваемости", - отметил Кузин.
По его словам, штамм "Дельта" уже зарегистрирован во всех украинских регионах, а большинство новых COVID-случаев вызвано именно им
Он отметил, что Украине удалось отсрочить пик заболеваемости COVID-19 благодаря внедрению нормы об обязательной самоизоляции для вернувшихся из РФ.
"И вернее всего именно за счет внедрения такой нормы нам удалось оттянуть начало пика заболеваемости по сравнению с европейским пиком, который состоялся раньше, чем у нас. Содержание этой нормы заключается в том, что любое лицо, находившееся на территории РФ в течение семи дней, подлежит обязательной самоизоляции, которая контролируется через приложение "Дома", причем изоляцию невозможно прекратить досрочно, даже если это лицо сдаст хоть 10 ПЦР-тестов", - сказал Кузин.
Он добавил, что в больницах восточных и южных областей Украины добавляют больше ководных коек, поскольку эти регионы не были полностью вовлечены в весеннюю волну и весной коечный фонд там не был мобилизован полным объемом.
- Напомним, 15 936 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 ноября. В частности, заболели 394 ребенка и 303 медработника.
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