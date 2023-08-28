Основной проблемой в обучении украинских военных является нехватка переводчиков, – FT
Основной проблемой подготовки украинских военных за границей является отсутствие квалифицированных переводчиков, владеюющих специфической лексикой
Об этом The Financial Times рассказал замглавы учебной миссии ЕС нидерландский генерал Мартин Бонн.
"Большая проблема - перевод слов, которые используются в военном или техническом контексте... Слова, которые никто не использует в повседневной жизни", - сказал Бонн.
Также издание отмечает разный возраст и уровень образованности учащихся. Так, одному из военнослужащих 71 год. Некоторые из военных, кто учился еще при Советском Союзе, считают, что знают предмет лучше инструкторов, пишет СМИ.
До конца года в Германии должны пройти обучение 10 тысяч украинских военных. Это часть широкой программы Запада по оснащению украинских Вооруженных сил танками, артиллерией и системами противовоздушной обороны. В целом Киев планирует обучить в военных лагерях Европы и США более 60 тысяч человек, пишет The Financial Times. Также издание отмечает, что проблемы с обучением украинцев есть не только у Германии, а и у других стран Запада.
Стоит отметить, что ранее украинские военные прошли в Германии обучение на танках Abrams.
- Пентагон планирует начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в США в сентябре: сначала они будут учить английский язык, а затем начнут летные учения.
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