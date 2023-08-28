Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Основной проблемой в обучении украинских военных является нехватка переводчиков, – FT

Основной проблемой в обучении украинских военных является нехватка переводчиков, – FT

28 августа, 2023 понедельник
16:25
Мир

Основной проблемой подготовки украинских военных за границей является отсутствие квалифицированных переводчиков, владеюющих специфической лексикой

Об этом The Financial Times рассказал замглавы учебной миссии ЕС нидерландский генерал Мартин Бонн.

"Большая проблема - перевод слов, которые используются в военном или техническом контексте... Слова, которые никто не использует в повседневной жизни", - сказал Бонн.

Также издание отмечает разный возраст и уровень образованности учащихся. Так, одному из военнослужащих 71 год. Некоторые из военных, кто учился еще при Советском Союзе, считают, что знают предмет лучше инструкторов, пишет СМИ.

До конца года в Германии должны пройти обучение 10 тысяч украинских военных. Это часть широкой программы Запада по оснащению украинских Вооруженных сил танками, артиллерией и системами противовоздушной обороны. В целом Киев планирует обучить в военных лагерях Европы и США более 60 тысяч человек, пишет The Financial Times. Также издание отмечает, что проблемы с обучением украинцев есть не только у Германии, а и у других стран Запада.

Стоит отметить, что ранее украинские военные прошли в Германии обучение на танках Abrams.

  • Пентагон планирует начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в США в сентябре: сначала они будут учить английский язык, а затем начнут летные учения.
Новости
Украина
Война с Россией
Читайте также:
У війні з Росією загинули 293 українські спортсмени, тренери та працівники фізкультури
28 августа, 2023 понедельник
Минобороны официально подтвердило освобождение села Работино в Запорожской области
28 августа, 2023 понедельник
В ГУР назвали количество ракет, которые Россия имеет в запасах
27 августа, 2023 воскресенье
Военный эксперт Коваленко объяснил, почему россиянам не удастся прорвать оборону ВСУ на Лимано-Купянском направлении
Киев
+33°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.65
    Покупка 37.65
    Продажа 38.5
  • EUR
    Покупка 40.86
    Продажа 42.01
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
28 августа
17:30
Создал сеть пыточных и концлагерей на временно оккупированных территориях: в Украине сообщили о подозрении генерал-полковнику РФ
17:04
Периодическое голодание предотвращает развитие болезни Альцгеймера
17:01
Пресс-релиз
XXXII Экономический форум в Карпаче все ближе
16:57
Во временно оккупированном Энергодаре раздался взрыв в казарме кадыровцев
16:37
Закупка курток для ВСУ: глава антикоррупционного совета при Минобороны обнародовал подробности предварительной проверки
16:28
Песков признался, что Путин выразил соболезнования семье Пригожина до официального объявления его смерти.
16:28
Эксклюзив
Defense Express: Россия планирует увеличивать производство дронов Shahed на 100-180 в месяц
16:24
Партнерский материал
Выгоды и возможности аренды автомобилей для корпоративных клиентов от BLS
16:08
OPINION
Поражение России создает большое поле неизвестного
15:57
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:52
Министры стран Балтии и Польши призвали Беларусь вывести вагнеровцев со своей территории
15:44
В знак международной поддержки Тайвань в сотрудничестве с Литвой восстановил детский сад "Рута"
15:28
Разведка срочно нуждается в нашей поддержке: сбор на дроны
15:21
На Венецианском кинофестивале состоится день поддержки украинской киноиндустрии
15:09
Эксклюзив
ВСУ: Силы обороны на Лимано-Купянском направлении сдерживают россиян
14:57
"Большой Бандерик": в Минобороны поделились успехами введенного в эксплуатацию украинского дрона
14:45
Словакия отказалась от российского ядерного топлива
14:41
Эксклюзив
Политолог объяснил, могут ли США испортить отношения Ирана с Россией
14:41
электроэнергиия
Украина 27 августа впервые за длительное время экспортировала электроэнергию в Словакию и Молдову
14:31
Суд оставил в силе приговор Ярославу Тарасенко, осужденному по делу убийства депутата госдумы РФ Вороненкова
14:29
Вступил в оккупационное "МВД" и проводил репрессии против местных: жителю Купянска инкриминируют коллаборационизм
14:20
Новости компаний
Поддержка ветеранов и ветеранок на предприятиях: опыт компании Ferrexpo
14:18
В Польше из-за вспышки легионеллеза умерло уже 11 человек
14:15
Оккупанты запускают в работу "военкоматы" на юге Украины. Постановка на "учет" станет обязательной
14:00
OPINION
Если человек употребляет слово "но" о войне и украинцах - перед вами манипулятор
13:54
Нафтогаз
В Нафтогазе рассказали, что будет с тарифами на газ в новом отопительном сезоне
13:48
В ГУР рассказали детали операций на оккупированной части Запорожской области в День Независимости и День флага
13:38
"Быстро и в один момент, как и началось": в ОП спрогнозировали, как закончится война в Украине
13:31
Россияне разворовали средства на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной, – ЦНС
13:18
Мобилизация в Украине продолжается в плановом режиме: в Раде дали ответ о вероятном усилении призыва
13:18
Следствие рассматривает три возможные версии авиакатастрофы в Житомирской области
13:03
Обновлено
Россияне под утро атаковали Полтавщину и Днепропетровщину: двое погибших, ранены
12:46
Украина подтвердила участие в Евровидении-2024. В нацотборе будут изменения
12:32
В Виннице задержали более 10 чиновников ВЛК и врачей, которые помогали военнообязанным скрыться за границу
12:24
Убил охранника супермаркета в Буче в 2022-м: солдату 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ объявили подозрение
12:08
OPINION
"Хорошие русские" стремятся избавиться от любого гражданства
12:01
Обновлено
Минобороны РФ заявило об атаке дронов и работе ПВО в Крыму
11:58
Российская армия обстреляла село на Херсонщине: погибла женщина, ранен мужчина
11:52
ЗАЭС
Зафиксировано незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС, – Энергоатом
11:43
Украинский документальный фильм о войне "Мы не погаснем" получил награду на международном фестивале MakeDox
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV