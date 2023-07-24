Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Основной принцип вхождения в НАТО состоит в том, что вы принимаете все правила демократического мира, - глава минобороны Эстонии

Основной принцип вхождения в НАТО состоит в том, что вы принимаете все правила демократического мира, - глава минобороны Эстонии

24 июля, 2023 понедельник
16:02
Мир

Чтобы стать членом НАТО, Украина должна отвечать определенным критериям, ведь военный альянс основывается на демократических правилах

Об этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур рассказал в интервью РБК-Украина.

"Основной принцип вхождения в НАТО состоит в том, что вы принимаете все правила демократического мира, которые, я считаю, также понятны Украине", – сказал он.

Певкур отметил, что процесс присоединения к Европейскому Союзу предполагает соблюдение определенных критериев, "по сути они похожи на критерии НАТО".

"Понятно, что это, прежде всего, военная организация. Но эта военная организация также обращает внимание на развитие общества, поскольку вы должны быть готовы отвечать критериям Европейского Союза, как и критериям НАТО", - отметил Певкур.

Министр обороны Эстонии считает, что в этом путь для Украины в НАТО четкий. В то же время он подчеркнул, что сначала нужно закончить эту войну, а уже после этого можно будет говорить о следующих шагах.

Говоря о том, можно ли назвать саммит в Вильнюсе историческим для Украины, Ханно Певкур подчеркнул, что на нем был сделан следующий шаг вперед для членов НАТО.

"Когда я рассматриваю все эти решения по Украине, отмену плана действий по членству, всесторонний пакет помощи, декларация G7, а также формулировку коммюнике, что вы принадлежите к НАТО, и существует путь к этому – когда все это объединяется, я могу однозначно сказать, что это был большой шаг вперед и большой прорыв для Украины на пути к становлению".

Что известно о саммите НАТО

11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит лидеров стран НАТО. Заседания проходят на уровне лидеров стран и правительств. В первый раз саммит принимала Литва.

Во встречах принимали участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашенные делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. Всего в Вильнюс должны прибыть более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите участвует украинский президент Владимир Зеленский.

В частности, 11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это сродни "неготовности пригласить нашу страну в Альянс".

Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Добавляется, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью Годовой национальной программы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня. Он считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок.

Позже он также сообщил , что в НАТО не называли, какие условия должна выполнить Украина для вступления в Альянс, неизвестно, кто их должен сформулировать.

Владимир Зеленский прокомментировал результаты саммита НАТО и заявил, что если бы Украина получила приглашение в Альянс, то они "были бы идеальны".

В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию , в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению могут присоединиться все желающие страны.

Читайте также:
23 июля, 2023 воскресенье
На временно оккупированную Луганскую область россияне массово заселяют представителей малых народов РФ, - Гайдай
окупанти
23 июля, 2023 воскресенье
Россияне хотят создать буферную зону вокруг Луганской области, - разведка Британии
23 июля, 2023 воскресенье
Лукашенко сказал Путину, что вагнеровцы просятся на "экскурсию в Варшаву"
Киев
+28°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.65
    Покупка 36.65
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.75
    Продажа 41.75
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
24 июля
16:31
Эксклюзив
Украине нужны именно кассетные ракеты ATACMS, но не факт, что они есть в США, – главред Defense Express Катков
16:07
Эксклюзив
На Авдеевском направлении ВСУ ежедневно минусируют от 100 до 150 оккупантов, - начальник городской ВА Барабаш
16:03
Исследование в США выявило, что у 40% спортивных добавок, приобретенных в интернете, не имеют заявленных составляющих
16:00
OPINION
Таинственные беспилотники над Москвой убивают мифы о России
15:52
В Швеции эко-активистку Грету Тунберг оштрафовали за неповиновение полиции во время митинга
15:41
В Украине дети с 14 лет смогут самостоятельно обращаться за безвозмездной юридической помощью. Подробности
15:28
Эксклюзив
На Купянском направлении россияне пытаются отбросить наши войска за реку Оскол, - военный эксперт Селезнев
15:21
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:21
"Динамо" и "Ворскла" получили соперников в Лиге конференций
15:15
На Бердянском направлении украинские военные продвинулись от 350 м до 1,4 км
15:10
Эксклюзив
Количество врага непропорционально опасности от него, - командир батальона 3-й штурмовой бригады
14:57
"Вы сильны и мы с вами": на вокзалах украинских городов поддержали жителей Одессы, которую массово атакует Россия
14:54
ФБР
ФБР от имени СБУ давало указания соцсетям о цензуре и удалении аккаунтов в Интернете, - отчет Комитета США
14:45
Новости компаний
Андрей Шевченко и Александр Зинченко при поддержке VBET сыграют благотворительный матч для сбора средств на восстановление на UNITED24
14:34
Требования к составу соков в Украине приведут к европейским стандартам
14:33
Эксклюзив
Ударом по Спасо-Преображенскому храму в Одессе Россия повторила преступление своих идейных предшественников, - религиовед Ковалев
14:24
Офис генпрокурора: Российские владельцы "Сенс банка" хотели вывести из Украины миллиардные активы
14:24
Штурмовал Бахмут: пленного боевика спецподразделения "Шторм" приговорили к 15 годам
14:24
Обновлено
Лига чемпионов: состоялась жеребьевка 3 квалификационного раунда
14:17
Российские войска обстреляли Харьковщину: ранены 4 человека, среди них ребенок
14:05
OPINION
Вы, правда, хотите меня убедить, что в гестапо тоже есть хорошие люди?
14:04
Путин подписал закон об увеличении предельного возраста военнообязанных
14:02
Аресты экс-лидеров "ДНР" вызвали панику среди коллаборантов на временно оккупированных территориях
13:58
Эксклюзив
"Жены военных сегодня немножко саперы": Елена Бовт об общении с мужем после его возвращения из ада войны
13:55
В Кремле опровергли попадание российской ракеты в собор в Одессе и обвинили Украину
13:51
Дмитрий Медведев
"Не только хранилища, энергетика и нефтебазы": Медведев призвал РФ наносить удары по нестандартным целям в Украине
13:48
НАБУ и САП разоблачили главу Государственной судебной администрации во взяточничестве
13:46
На Сумском направлении Силы обороны усиливают ПВО
13:28
Hubble исследует в покое сверхновую спиральную галактику, где в 2015 году произошел огромный взрыв
13:26
Кулеба призвал страны Азии и Африки к глобальному ответу на продовольственный терроризм РФ
13:07
Около 35 полуприцепов, сотни автомобилей и грузовиков: появились новые снимки лагеря вагнеровцев в Беларуси
13:04
Обновлено
Россияне атаковали дронами-камикадзе порт "Рени" в Одесской области: 7 человек пострадали
12:53
Фильм о Барби вышел в лидеры года по кассовым сборам в США
12:45
СБУ объявила подозрение в госизмене нардепу от ОПЗЖ Пономареву
12:35
Стратегическая безопасность Украины и развитие городов: состоялся День Идей в Днепре
12:13
"Это процесс, который будет продолжаться и набирать обороты": представитель ГУР о взрывах в Москве и Крыму
12:10
Украина готовит отчет о последствиях использования кассетных боеприпасов США
12:02
OPINION
Лукашенко и Путин создадут мифическое "западноукраинское правительство"?
11:53
На фото человек, работающий за компьютером
Хакеры атаковали серверы 12 министерств в Норвегии
11:52
жара
В Греции зафиксировали новый температурный рекорд
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV