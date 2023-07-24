Об этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур рассказал в интервью РБК-Украина.

"Основной принцип вхождения в НАТО состоит в том, что вы принимаете все правила демократического мира, которые, я считаю, также понятны Украине", – сказал он.

Певкур отметил, что процесс присоединения к Европейскому Союзу предполагает соблюдение определенных критериев, "по сути они похожи на критерии НАТО".

"Понятно, что это, прежде всего, военная организация. Но эта военная организация также обращает внимание на развитие общества, поскольку вы должны быть готовы отвечать критериям Европейского Союза, как и критериям НАТО", - отметил Певкур.

Министр обороны Эстонии считает, что в этом путь для Украины в НАТО четкий. В то же время он подчеркнул, что сначала нужно закончить эту войну, а уже после этого можно будет говорить о следующих шагах.

Говоря о том, можно ли назвать саммит в Вильнюсе историческим для Украины, Ханно Певкур подчеркнул, что на нем был сделан следующий шаг вперед для членов НАТО.

"Когда я рассматриваю все эти решения по Украине, отмену плана действий по членству, всесторонний пакет помощи, декларация G7, а также формулировку коммюнике, что вы принадлежите к НАТО, и существует путь к этому – когда все это объединяется, я могу однозначно сказать, что это был большой шаг вперед и большой прорыв для Украины на пути к становлению".

Что известно о саммите НАТО

11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит лидеров стран НАТО. Заседания проходят на уровне лидеров стран и правительств. В первый раз саммит принимала Литва.

Во встречах принимали участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашенные делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. Всего в Вильнюс должны прибыть более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите участвует украинский президент Владимир Зеленский.

В частности, 11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это сродни "неготовности пригласить нашу страну в Альянс".

Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Добавляется, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью Годовой национальной программы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня. Он считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок.

Позже он также сообщил , что в НАТО не называли, какие условия должна выполнить Украина для вступления в Альянс, неизвестно, кто их должен сформулировать.

Владимир Зеленский прокомментировал результаты саммита НАТО и заявил, что если бы Украина получила приглашение в Альянс, то они "были бы идеальны".

В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию , в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению могут присоединиться все желающие страны.