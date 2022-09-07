Основной логистический маршрут: ВСУ стараются взять под огневой контроль дорогу Волчанск – Великий Бурлук – Купянск – Изюм, – военный эксперт Коваленко
ВСУ пытаются взять под полный огневой контроль основную логистическую артерию россиян в Харьковской области
Об этом в эфире Еспресо сказал военный эксперт Александр Коваленко.
"Россияне паникуют потому, что ВСУ предприняли контрнаступательные действия в Харьковской области – в направлении Балаклеи. Мы видим видео и фото с тем, как ВСУ продвигаются примерно на 20 км вглубь. Мы понимаем, что сейчас происходит: ВСУ пытаются как минимум взять под полный огневой контроль основную логистическую артерию. Это трасса Волчанск – Большой Бурлук – Купянск – Изюм", - отметил он.
Коваленко добавил, что благодаря этому ВСУ смогут полностью контролировать один из основных логистических маршрутов подвоза техники, личного состава, боекомплекта и горюче-смазочных материалов.
"Если это произойдет, изюмская группа будет обескровлена. Тогда для них будет один выход – покидать этот плацдарм, бежать, отступать. Зная действия российского командования на Юге, эта изюмская группа будет оставлена на произвол судьбы", - подытожил эксперт.
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