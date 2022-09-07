Об этом в эфире Еспресо сказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Россияне паникуют потому, что ВСУ предприняли контрнаступательные действия в Харьковской области – в направлении Балаклеи. Мы видим видео и фото с тем, как ВСУ продвигаются примерно на 20 км вглубь. Мы понимаем, что сейчас происходит: ВСУ пытаются как минимум взять под полный огневой контроль основную логистическую артерию. Это трасса Волчанск – Большой Бурлук – Купянск – Изюм", - отметил он.

Коваленко добавил, что благодаря этому ВСУ смогут полностью контролировать один из основных логистических маршрутов подвоза техники, личного состава, боекомплекта и горюче-смазочных материалов.

"Если это произойдет, изюмская группа будет обескровлена. Тогда для них будет один выход – покидать этот плацдарм, бежать, отступать. Зная действия российского командования на Юге, эта изюмская группа будет оставлена на произвол судьбы", - подытожил эксперт.