"Основной акцент перенесли в воздух": Гуменюк о новой тактике смешанных атак россиян
В ночь на субботу, 21 октября, при обстреле территории Украины россияне использовали новую тактику смешанных атак. Впервые они выпустили одновременно крылатые ракеты и управляемые авиабомбы
Об этом рассказала глава объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"Враг отвечает очень активно и основной его упор сейчас перенесен, очевидно, в воздух. Это активизация тактической авиации, применение ракетных комплексов наземного базирования и пуски ракет вместе с КАБами", - отметила Гуменюк.
По ее словам, этой ночью россияне применили сложную тактику "очень смешанных атак".
Практически одновременно направлялись тактическая авиация и управляемые авиабомбы по прифронтовым территориям и крылатые ракеты типа Х-59 по территориям второго эшелона наших прифронтовых территорий, в частности, Криворожье и Николаевщина. Кроме того, применялись и ударные беспилотники.
"Фактически все было одновременно. Это направлено на истощение систем противовоздушной обороны и максимальное достижение результата", - подчеркнула глава объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга.
Она также отметила, что фактически одновременного пуска крылатых ракет и управляемых авиабомб Силы обороны еще не наблюдалось.
"Это однозначно попытка врагом нанести ракетный удар максимально эффективно, поскольку знают, что работать по КАБам мы не будем", - уточнила Гуменюк.
- Как отмечалось в утренней сводке Генштаба, сегодня ночью российские кафиры нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемые авиационные ракеты Х-59, крылатые ракеты "Искандер-К" и ударные БПЛА типа Shahed-136/131.
- В частности, российские войска атаковали дронами и ракетами промышленный объект в Кривом Роге Днепропетровской области. Там возник пожар, есть разрушение.
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