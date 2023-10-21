"Основной акцент перенесли в воздух": Гуменюк о новой тактике смешанных атак россиян

Об этом рассказала глава объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Враг отвечает очень активно и основной его упор сейчас перенесен, очевидно, в воздух. Это активизация тактической авиации, применение ракетных комплексов наземного базирования и пуски ракет вместе с КАБами", - отметила Гуменюк.

По ее словам, этой ночью россияне применили сложную тактику "очень смешанных атак".

Практически одновременно направлялись тактическая авиация и управляемые авиабомбы по прифронтовым территориям и крылатые ракеты типа Х-59 по территориям второго эшелона наших прифронтовых территорий, в частности, Криворожье и Николаевщина. Кроме того, применялись и ударные беспилотники.

"Фактически все было одновременно. Это направлено на истощение систем противовоздушной обороны и максимальное достижение результата", - подчеркнула глава объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга.

Она также отметила, что фактически одновременного пуска крылатых ракет и управляемых авиабомб Силы обороны еще не наблюдалось.

"Это однозначно попытка врагом нанести ракетный удар максимально эффективно, поскольку знают, что работать по КАБам мы не будем", - уточнила Гуменюк.