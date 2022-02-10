"Основная задача – полное разрушение морского права": военный эксперт Козий о блокировании Россией Черного и Азовского морей

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Эспрессо.TV.



"Россия дальше пытается нарушать международное морское, и не только, право. Основная задача - полное разрушение, пренебрежение к морскому праву. Действия России показывают, что она хочет переписать или создать параллельное международное право, которое занимается вопросами безопасности", - сказал Козий.



Он отметил, что есть много нарушений, нам не нужно стоять в стороне.



"Есть 31 статья морского права, которая определяет вопрос компенсации. Надо думать, каким образом это оформлять. Однозначно, есть вопросы по 19-й статье, понятие мирного прохода, где есть определение угрозы или проход иностранного судна является нарушением мер в отношении прибрежного государства, когда есть маневры или обучение с оружием любого вида", – добавил военный эксперт.



Козий добавил, что если мы говорим, что Крым – это Украина, наши дипломатам есть над чем поработать.



"Чтобы доказать, что некоторые вещи являются нарушением международного морского права и надо ставить вопрос, что Россия систематически поднимает и спрашивать, правомерно ли это для члена Совета Безопасности ООН. Что касается непосредственно учений, то я хотел бы отметить, что это белорусско-российские учения , и здесь Россия пытается действительно продемонстрировать силу и прочность. Перерастет ли эта демонстрация в более серьезный, военный шаг - это вопрос времени. Ясно, что разведчики должны наблюдать, мы должны следить, чтобы эти учения не переросли в дальнейший захват наших территорий", - подытожил он.





Напомним, 10 февраля шесть крупных десантных кораблей Северного и Балтийского флотов РФ завершили переход к оккупированному Севастополю.

МИД Украины выразил протест из-за решения РФ блокировать судоходство в части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива. В Вооруженных Силах Украины считают, что Россия злоупотребила международным правом, и эти действия являются очередной угрозой суверенитету Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на блокирование Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива, назвав это ползучей оккупацией моря .