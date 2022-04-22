Основная задача НАТО – избежать прямой конфронтации с Россией, - Шольц

Об этом сообщает Reuters.



"НАТО должно избегать прямого военного столкновения с Россией, потому что это может привести к Третьей мировой войне", - заявил Шольц.



По предварительным данным, канцлер Германии Олаф Шольц в последнее время получает все больше критики внутри Германии и за рубежом за очевидное нежелание его правительства поставлять Украине тяжелое вооружение, такое как танки и гаубицы, которые могли бы помочь ВСУ отразить российские атаки.



При этом другие западные страны-союзники, наоборот, усиливают поставки.



Отвечая на вопрос, почему, по его мнению, доставка танков может привести к ядерной войне, он сказал, что нет ни одного свода правил, указывающего, при каких условиях Германию можно начинать считать стороной войны.



"Поэтому важно, чтобы мы очень внимательно рассматривали каждый шаг и тесно координировали друг с другом. Для меня первоочередным приоритетом является избегание эскалации конфликта в сторону НАТО. Поэтому я не сосредотачиваюсь на опросах и не позволяю раздражать себя пронзительными звонками. Последствия ошибки могут быть драматическими" , – сказал Шольц.



Это было отступление от его предыдущих заявлений на эту тему. Ранее канцлер акцентировал внимание на том, что собственные военные запасы Германии слишком истощены, чтобы отправить какое-либо тяжелое вооружение на поле боя. В то же время немецкая промышленность заявляла, что оружие будет просто тяжело ввести в эксплуатацию.



На вопрос, почему он не объясняет угрозой ядерной войны нежелание своего правительства поставлять в Украину оружие, Шольц ответил, что такие упрощения делу не помогают.



Отдельно канцлер Германии защищал свое решение не прекращать в срочном порядке немецкий импорт российского газа в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину.



"Я совершенно не вижу, как газовое эмбарго завершило бы войну. Если бы Путин был открыт для экономических аргументов, он никогда бы не начал эту безумную войну. Во-вторых, вы так говорите, будто это касается денег. Но речь идет о том, чтобы избежать драматического экономического кризиса и потери миллионов рабочих мест и фабрик, которые никогда больше не откроют свои двери", - заявил Шольц.



Канцлер Германии также подчеркнул, что газовое эмбарго будет иметь значительные последствия не только для Германии, но и для Европы и будущего финансирования восстановления Украины.

Напомним, что в Германии растет недовольство позицией канцлера Шольца относительно поставок в Украину тяжелого вооружения

К тому же 19 апреля Шольц сообщил, что Германия исчерпала оружие, которое может предоставить Украине из своих запасов