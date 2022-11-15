Основная задача "кадыровцев" – запугивать россиян, - ГУР
Украинская разведка рассказала, что военные формирования Пригожина и Кадырова создавались для подавления восстания в РФ, а на фронте "кадыровцев" используют как "заградительные отряды", которые не дают российским солдатам отступить
Об этом сообщает Главное управление разведки .
В сообщении говорится, что армии Евгения Пригожина и Рамзана Кадырова создавали для подавления потенциальных восстаний в России. Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Черняк.
“Пригожин и Кадыров – это люди, которые ради сохранения путинской власти имеют право на создание собственных армий. Эти армии создавались, прежде всего, для подавления любых потенциальных восстаний внутри России”, - объясняет Черняк.
По словам представителя военной разведки Украины, демонстрация "хорошо обученных и храбрых" кадыровцев прежде всего направлена на российскую публику. Сегодня, в полномасштабной войне против Украины, кадыровцы используются на фронте в качестве "заградительных отрядов", которые не дают мобилизованным или другим солдатам отступить.
"То есть основная задача армии Кадырова – устрашение россиян", - пишет ГУР.
- Представитель начальника Одесской ОВА Сергей Братчук заявил , что убегая из Херсона, кадыровцы постреляли военных РФ в борьбе за плавсредства.
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