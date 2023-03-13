Об этом рассказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире Еспресо.

"Кинбурнская коса продолжает пребывать в состоянии оккупированной территории фактически. Туда имеет доступ враг с Левобережья по суше. Часть косы (Николаевская область) - это "серая зона", где враг не может оставаться на постоянной основе", - отметила она.

По словам Гуменюк, россияне время от времени разворачивают там огневые позиции и пытаются стрелять.

"Их основная цель - террор морского транспортного коридора через Днепровский лиман. Но поскольку они имеют вооружение, способное достигать другого берега, есть случаи, когда они бьют и по жилым кварталам. Как сегодня, когда были погибшие и раненые", - подытожила спикер. .