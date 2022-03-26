Основная ошибка правительства: мы не даем понимания, что будет с экономикой после военного положения, — экономист Нина Южанина
Южанина добавила, что все нормы по экономике, которые правительство приняло сейчас, на 99% касаются именно экономики военного положения
"Бизнес должен планировать, что будет дальше, какова будет экономическая политика после войны и как будут работать предприятия", – сказала она в эфире Espreso TV.
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Экономистка подчеркнула, что международные компании, которые выходят из России, также изучают украинские нормы и правила и политики, чтобы в ближайшем будущем работать в Украине.
"Министерство экономики не отслеживает все нормы, чтобы внести некоторые изменения, чтобы эти международные компании заходили на украинский рынок", - отметила она.
Также Южанина отметила: "Недавно мы приняли третий пакет изменений (ред. третий пакет законодательных изменений для поддержки бизнеса) и налоговый таможенный кодекс, которые позволяют в период военного состояния бизнеса планировать свою деятельность. Поэтому все сейчас будет быстрее, проще, с наименьшими платежами , или вообще без них".
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